Le cocktail estival associé à votre signe

Le cocktail que vous devez absolument essayer si ce n’est pas déjà fait en fonction de votre signe. Peut-être allez-vous tomber en amour et ne jurer que par ce cocktail dorénavant? C’est ce que nous allons voir...

1. Lion



Vous aimez attirer l’attention, il vous faut donc un cocktail qui va impressionner. Le cocktail parfait pour vous est donc l’Amaretto sour. Pourquoi? C’est un cocktail glamour et class! La touche de citron représente votre côté surprenant.

2. Vierge



Votre sens de l’organisation revient encore une fois avec le Mojito, car vous êtes la personne qui n’oublie pas la menthe. La seule et unique qui y aura pensé, c’est vous!

3. Capricorne





Pour vous, c’est le Martini qui remporte la première position. Sachant ce que vous voulez dans la vie et ayant des objectifs précis, le martini est conçu comme votre façon de penser. Un équilibre parfait entre les composantes de ce verre comme les choix que vous faites.



4. Cancer

Le meilleur choix pour vous, la Sangria! Vous êtes du genre à prendre soin de tout le monde et c’est pourquoi la sangria est le meilleur choix. La sangria est un cocktail qui se fait facilement en grande quantité, de cette manière vous êtes certains d’en avoir pour tout le monde et ainsi ne pas faire de peine à personne.



5. Balance



Le Piña colada est pour vous, car c’est dans ce cocktail que l’on retrouve l’équilibre parfait entre la noix de coco et l’ananas. L’équilibre, c’est ce que vous recherchez constamment.

6. Gémeaux



Vous aimez les surprises et vous êtes du genre spontané comme personne. Le Long Island iced tea est parfait pour vous; une véritable surprise en bouche avec un mélange de plusieurs alcools.

7. Taureau



Vous avez besoin d’une source sûre comme cocktail, sur lequel vous allez pouvoir compter en tout temps. Nul autre que le Gin-tonic. Vous ne pouvez pas vous tromper, la recette est très simple.



8. Scorpion



Vous avez une personnalité assumée que peu de personnes peuvent influencer. Vous avez ce petit côté intense et épicé en vous comme le fameux Bloody caesar. Le mix parfait, quoi?

9.Verseau



Vous êtes surprenants dans vos choix, c’est pourquoi le Sex on the beach risquera de surprendre tout le monde. Justifié? Vous n’en avez rien à faire, vous aimez le changement et c’est ce que le Sex on the beach vous amènera.

10. Poissons



Le Blue lagoon, c’est pour vous! Ça vous rappelle l’eau, un élément très proche de votre signe en plus d’ajouter un côté mystérieux à vos choix, ce qui vous permet de vous laisser rêver un peu!

11. Sagittaire



Le Ti-punch: un cocktail très populaire en Guadeloupe! Il est reconnu pour être assez fort; il rentre assez vite dans l’organisme. C’est un peu comme vous lorsque vous vous exprimez: vous êtes une personne directe.



12. Bélier



La Slush au rhum est parfaite pour vous, car elle permet d’équilibrer un peu le feu que vous avez en vous! Avec une bonne slush au rhum, vous allez du même coup soulager votre façon d’être, quelques fois explosive.