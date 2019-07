Les suggestions lectures du 13 juillet 2019

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!



1 - La petite fille qui en savait trop

Peter May / Rouergue noir

Les années 80, Neil Bannerman, journaliste pour le Edinburgh Post, est envoyé en reportage à Bruxelles où il doit partager le logement d’un autre reporter, Slater qui est assassiné en même temps qu’un homme politique important quelques jours après l’arrivée de Bannerman. Celui-ci s’interroge évidemment sur les circonstances de ce double meurtre d’autant que les autorités tentent de le camoufler. Et que Tania, la fillette autiste de Slater, témoin des exécutions, a commencé à dessiner le portrait du tueur, mais refuse maintenant de l’achever. Qu’a-t-elle vu? Et comment la protéger? Bannerman suit plusieurs pistes et comprend vite que la ville de Bruxelles n’est calme qu’en apparences...

Ne serait-ce que pour le lien magnifique qui se crée entre le désabusé Bannerman et la si émouvante Tania, il faut lire ce roman. Mais également pour découvrir un tueur aux prises avec ses propres démons, une intrigue savamment élaborée et une époque pas si lointaine et pourtant bien différente.



2 - De bonnes raisons de mourir

Morgan Audic / Albin Michel

Un cadavre mutilé, suspendu à un bâtiment est découvert à Priapat, ville fantôme près de Tchernobyl. Le capitaine Joseph Melnyk se voit confier l’enquête par les autorités alors que le père de la victime engage Rybalko, policier ukrainien pour traquer l’assassin de son fils et le tuer moyennant un salaire faramineux. Melnyk tout comme Rybalko découvrent rapidement que le meurtre de Leonid Sokolov est relié à celui de sa mère et d’une de ses amies en 1986... le jour même de l’explosion de la centrale nucléaire.

En choisissant ce lieu maudit pour camper son intrigue, Morgan Audic démontre une grande originalité tout en augmentant sensiblement le degré d’angoisse du lecteur, tout autant pénétré par la menace réelle de contamination de l’endroit que celle que représente un tueur psychopathe hantant une ville si étrange... Un thriller extrêmement maîtrisé, captivant!



3 - La vie dont nous rêvions

Michelle Sacks / Belfond

Sam et Merry ont quitté New York pour s’installer à la campagne en Suède, rêvant d’une vie plus simple, Sam en pourvoyeur, fier d’élever leur fils à l’air pur, Merry, mère au foyer qui jardine et fait des confitures. Tout semble si idyllique que Francesca, la plus vieille amie de Merry, décide de leur rendre visite, de goûter aussi à leur bonheur, de connaître leur petit Conor auquel elle s’attache rapidement. Elle voudrait aussi un mari. Et un bébé. Et elle s’en occuperait sûrement mieux que Merry qui fait semblant d’aimer son Conor. La rivalité qui a toujours opposé les deux femmes est ranimée, alimentée par l’attitude équivoque de Sam...



Un huit-clos étouffant où les voix des protagonistes révèlent tant de mensonges, tant d’hypocrisie et de cruauté qu’on attend, le cœur battant, l’inévitable explosion de la vérité.





4 - Les femmes qui achètent des fleurs

Vanessa Montfort / Michel Lafon

À Madrid existe une boutique qui sort de l’ordinaire : le Jardin de l’ange, tenu par la fleuriste Olivia, à la fois sage et fantaisiste, douée d’une empathie particulière et qui décèle tout de suite chez Marina qu’il serait bon qu’elle travaille avec elle pour apaiser son âme. Et faire la connaissance de femmes merveilleuses : la sensuelle Gala, Aurora au cœur souffrant, Casandra superwoman et Victoria, la maman qui essaie de tout réussir. Ensemble, elles s’interrogent sur leurs choix, sur l’amour, la liberté, se soutiennent mutuellement et poussent Marina à faire une traversée en solitaire pour affronter ses démons.

Impossible de lire ce roman sans rêver de pousser la porte de cet incroyable jardin où l’amitié pousse avec autant de charme que les plantes, s’exprimant avec humour, lucidité et tendresse.



5- Coraline

Neil Gaiman / Albin Michel

Coraline vient d’emménager avec ses parents dans une vieille maison et décide d’explorer les alentours. Une des portes qui donnait sur un étrange mur de briques lui dévoile un monde fantastique qui ressemble bizarrement au sien : mais comment est-il possible que des sosies de ses parents l’accueillent dans cet univers? En apparence adorable, cette deuxième mère l’est-elle réellement? Est-elle plus ou moins dangereuse que les chiens chauve-souris ou les rats?

Coraline, héroïne attachante, curieuse et débrouillarde est au cœur d’une histoire où l’imagination et la poésie se rencontrent et qui plaira certainement aux jeunes lecteurs par son rythme soutenu et ses incroyables personnages.



6 - Petit Billy Stuart A table les oiseaux!

Sampar/Bergeron / Ed Michel Quintin

Le mignon raton laveur Petit Billy aimerait bien observer les oiseaux et il essaie de les attirer avec des graines, mais alors qu’il entend le tii-chu de la mésange surgit le bruyant chien Froufrou et la renarde Foxy, puis Galopin le caméléon et l’ourse Muskie. Mais arrivera-t-il enfin à avoir la paix pour nourrir les oiseaux?

Les personnages sont si expressifs qu’on ne peut que sourire aux vaines tentatives de Petit Billy pour tenter de parvenir à ses fins tout en se demandant si on aurait autant de patience que lui. Heureusement, il y a toujours les écrevisses en chocolat pour se consoler de l’échec...