Une escapade à Charlevoix pour Daniel Melançon et Anouk Meunier

Le couple s’est rendu dans la magnifique région de Charlevoix dernièrement. On a pu voir quelques photos sur les réseaux sociaux de leur sortie et ça donne réellement le goût de partir une fin de semaine!

À lire aussi: Voyez comment Ève-Marie profite de l'été



Profiter de la nature et de la belle température

Le couple s’est d’ailleurs rendu au Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie pour ainsi s’imprégner de paysages à couper le souffle. Charlevoix est une destination vraiment appréciée d’Anouk et de Daniel, et ce depuis longtemps. Ils semblent à tout coup charmés et découvrent constamment de petits trésors cachés de la région lors de leurs visites. Comme Daniel a pu le dire dans sa publication : « Il m’arrive encore après plus de 25 ans de découvrir de nouveaux sentiers et d’être tout aussi ébloui qu’à mes premières visites ».



Prendre le temps de déguster un bon repas

Le couple en a profité pour s’arrêter un moment et partager un bon repas ensemble Chez Truchon. L’accueil a semblé être hors pair.



Bref, des petits moments de bonheur qui donnent aussi le goût de s’évader un week-end dans cette sublime région du Québec.