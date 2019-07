4 conseils pour entretenir son gazon en été

Pour plus d'information, visitez le promixgardening.com

Entretenir une pelouse c’est cultiver une petite plante en très grande quantité! Pour obtenir de bons résultats, il faut, comme pour les autres vivaces du jardin, lui procurer un milieu adéquat et des conditions de croissance gagnantes. Voici 4 conseils judicieux pour entretenir un gazon en santé durant tout l’été.

1. Une pelouse durable

On parle beaucoup plus de gazon durable, mais qu’est-ce que c’est une pelouse durable ? C’est une pelouse saine et en santé, qui résiste bien aux insectes, aux mauvaises herbes et aux maladies. Elle nécessite moins d’eau et de fertilisants. Bien entendu, l’apparence générale n’est pas toujours parfaite, mais remplit entièrement ses fonctions utilitaires et bénéfiques.

La tonte d’une pelouse est l’opération d’entretien qu’on effectuera le plus souvent au cours de la saison estivale. Pour que votre pelouse soit saine et vigoureuse, il y a certaines règles de base que vous devez adopter, comme les hauteurs de tontes idéales. Au printemps, gardez votre gazon à environ 5 cm. À la fin du printemps et durant l’été : entre 8 et 10 cm. C’est plus haut que ce à quoi les gens sont habitués, mais les bienfaits sont grands !

2. L’herbicyclage

L’herbicyclage est une pratique culturale qui consiste à laisser les résidus de tonte sur place, plutôt que de les ramasser. En plus d’être facile à adopter, l’herbicyclage permet de diminuer le temps requis pour la tonte, de renforcer la santé de la pelouse et de réduire le volume de déchets.

3. Parlons tondeuses!

Les tondeuses électriques existent depuis plusieurs années déjà. Pratiquement sans bruit, elles sont très efficaces et les nouvelles batteries ont une durée de fonctionnement beaucoup plus prolongée qu’avant.

Encore plus impressionnant, il existe maintenant des tondeuses intelligentes avec GPS intégré qui, un peu à l’image d’une balayeuse de piscine ou de maison, vont tondre le gazon toutes seules, sans même que vous vous en rendiez compte. Le rêve!

Peu importe, la tondeuse que vous avez entre les mains, une des choses les plus importantes, c’est que les lames soient bien affutées pour faire une coupe franche qui ne blessera pas le gazon.

4. L’arrosage

Une pelouse qui manque d’eau entre en dormance, c’est-à-dire qu’elle cesse de croître. En général, une pelouse bien entretenue survit assez bien aux sécheresses estivales sans qu’on ait besoin de l’irriguer.

En général, vous n’aurez pas besoin d’irriguer la pelouse avant la fin du mois de juin. Par la suite, vous devrez le faire plus ou moins régulièrement en vous fiant au degré de sécheresse du sol pour déterminer le bon moment.

Quand il fait chaud, évitez d’arroser en mi-journée, car jusqu’à 50 % d’eau s’évaporera avant de pénétrer dans le sol.

Dernier conseil fort judicieux : porter une attention particulière aux règlements municipaux.