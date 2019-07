Le Musée McCord présente : «Le projet Polaroid - Art et technologie»

Le Musée McCord de Montréal présente en exclusivité canadienne l'exposition «Le projet Polaroid - Art et technologie», une vaste rétrospective d’envergure internationale sur l'invention du Polaroid. Entrevue avec Hélène Samson, conservatrice photographie au Musée McCord.

Le parcours de l'exposition «Le projet Polaroid - Art et technologie» est une occasion unique de découvrir l’extraordinaire créativité artistique et scientifique déployée dans la photographie Polaroid. À l’intersection de l’art et de la technologie, l’exposition présente les œuvres originales d’une centaine d’artistes internationaux parmi les plus célèbres du 20e siècle accompagnées des appareils ayant servi à leur conception.

Cette exposition est organisée par The Foundation for the Exhibition of Photography, New York, en collaboration avec le MIT Museum, Cambridge, et le WestLicht Museum for Photography, Vienne.

Jusqu'au 15 septembre.