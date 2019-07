7 suggestions de lectures de vacances

Fiction, non-fiction, polar, jeunesse, bande dessinée d'ici et d'ailleurs. À l'approche des vacances, voici une sélection de 7 livres qui ont fait vibrer Chrystine Brouillet dans les derniers mois.

1. Un polar contemporain : « Offrande funèbre »

De Douglas Preston & Lincoln Child, Éditions de l’Archipel

À Miami, un cœur humain est découvert sur la tombe d’une femme qui s’était enlevé la vie des années plus tôt. Un message signé Cœur-Brisé complète l’horrible mise en scène. L’imperturbable inspecteur Pendergast et l’homme qu’on lui adjoint, l’inspecteur Coldmoon, cherchent à établir des liens entre les victimes avant que Cœur-Brisé continue son œuvre macabre. Y parviendront-ils ?

L’improbable duo d’enquêteurs du FBI est aussi insolite qu’efficace et le lecteur le suit volontiers au cœur d’une intrigue où l’originalité des personnages et leur richesse séduisent très rapidement.

2. Un roman noir historique : « La nuit du mal »

De Giacometti Ravenne, JC Lattès

Novembre 1941, l’armée d’Hitler triomphe et s’avance vers Moscou. Pour Himler, le bras droit du Fürher, la victoire sera totale quand il pourra remettre à Hitler une swastika sacrée disparue en Europe. L’archéologue Erika von Essling et l’agent double Tristan Marca sont à sa recherche tout comme le commander anglais Malorley et la résistante française Laure. Qui réussira à s’emparer de la si précieuse relique? Et à quel prix?

Servie par une multitude de détails qui apportent beaucoup de véracité, cette histoire qui se déroule à Londres, Venise, Malte ou Berlin plaira aux amateurs de roman d’espionnage.

3. Une bande dessinée pour adultes : « Quand je serai mort »

De Réal Godbout et Laurent Chabin, La Pastèque

Léon Obmanchik sort de prison au bout de dix ans après avoir été accusé d’avoir assassiné le propriétaire d’un bar. Il est décidé à retrouver l’enfant qu’il a eu avec Suzie, son ex qui l’a rapidement abandonné. Cette histoire très solide qui rappelle les classiques romans noirs américains se déroule dans Saint-Henri, parfaitement rendu par les illustrations précises de Réal Godbout. Malgré l’atmosphère très sombre de l’intrigue, le lecteur aura envie de découvrir ce quartier singulier de la métropole.

4. Un roman à suspense pour jeunes adolescents : « Sombre secret »

De Carole Tremblay et Delphie Côté-Lacroix, La courte échelle

Quand Martha qui vient de s’installer avec sa mère à Saint-Ouen trouve un message anonyme dans son casier, elle croit qu’il s’agit d’une erreur. Mais quand elle en reçoit un deuxième, puis un troisième de plus en plus menaçants, elle s’interroge : est-ce un élève de sa nouvelle école? Une ambiance inquiétante, des personnages attachants, un mystère qui s’épaissit à chaque page, de nombreuses surprises: voilà un roman noir qui plaira sûrement aux ados !

5. Un conte pour enfants : « Classe de lune »

De John Hare, L’école des loisirs (Pastel)

Un autobus scolaire dépose ses élèves sur la lune où ils suivent leur professeur qui leur explique l’intérêt des lieux. Voici une histoire qui fera rêver tous les gamins qui ont suivi l’odyssée de David Saint-Jacques : pleine de fantaisie et d’humour, elle nous rappelle que tous les enfants se ressemblent qu’ils viennent de la terre ou d’une autre galaxie. Adorable !

6. Un guide de tourisme : « Québec - Les clés pour bien voyager »

De Benjamin Dy, Glénat

La plus grande province du Canada peut s’enorgueillir de milliers de lacs, de rivières, d’immenses forêts, d’une faune et d’une flore extrêmement variée, de paysages à couper le souffle en toute saison et de contrastes climatiques étonnants. C’est ce que nous rappelle ici l’auteur qui sait formidablement transmettre son enthousiasme !

Des cartes géographiques, des informations sur les distances à parcourir ou l’hébergement, des adresses des sites des parcs nationaux, des conseils pour la photographie ou l’équipement nécessaire à emporter : tout est là pour faciliter votre voyage !

7. 175 recettes pour devenir le maître du BBQ : « La Nouvelle Bible du BBQ »

De Jamie Purviance, Larousse

Qui dit vacances dit barbecue et les amateurs seront ravis d’apprendre tous les trucs pour réussir une cuisson parfaite qu’il s’agisse d’un faux-filet au gorgonzola, d’une pizza au fromage et pesto, de côtes de porc sauce romesco, de poulet aux agrumes, de saumon fumé à la téquila, d’huîtres grillées au beurre d’épices ou d’une tarte aux fruits rouges. À la fin de l’ouvrage, de nombreuses recettes d’assaisonnements, de marinades, de sauces, de salsa et de vinaigrette complètent cet ouvrage si appétissant. Ces 175 recettes séduiront assurément vos papilles.