Anouk Meunier et Daniel Melançon nous font la plus belle annonce qui soit

«BEN VOYONS!!!!!! Qu’est-ce qui s’est passé là??!?!?!?»

Deux visages paniqués, les mains embourbées de couches, de biberon et de minuscules chaussures... Anouk et Daniel ont annoncé la plus belle nouvelle qui soit avec une bonne dose d’humour ce vendredi matin.

Ils attendent un enfant!

«Depuis quelques semaines déjà, on vit la plus belle histoire du monde! Et je suis tellement fébrile de la partager avec vous aujourd’hui !!!»

« C’est le grand saut vers le plus beau projet de notre vie! »