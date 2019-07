Voici une recette signée Bob le Chef pour l'émission Fous du BBQ .



QUEUES DE LANGOUSTE GRILLÉES, GALETTES DE RISOTTO

Préparation : 30 minutes - Cuisson: 30 minutes

Ingrédients pour 4 portions :

4 queues de langouste

125 ml (½ tasse) d’huile végétale

10 ml (2 c. à thé) de paprika fumé

5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili

1,5 ml (¼ de c. à thé) de piment de cayenne

125 ml (½ tasse) d’oignon ciselé (environ ½ oignon)

250 ml (1 tasse) de riz arborio

250 ml (1 tasse) de vin blanc

1 litre (4 tasses) de bouillon de volaille (ou bouillon de légumes), chaud

175 ml (¾ de tasse) de fromage parmesan, râpé

30 ml (2 c. à soupe) de persil haché

15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette ciselée

3 tomates mondées

1 paquet d’environ 175 g de feuilles d’épinards

Sel, poivre au goût



Préparation



ÉTAPE 1



À l’aide d’un couteau, ouvrir les queues de langouste sur le dos et les ouvrir en 2 sans les séparer

ÉTAPE 2

Réserver

ÉTAPE 3

Dans une petite casserole à basse température, infuser le paprika, la poudre de chili et le piment de cayenne (environ 10 minutes)

ÉTAPE 4

Filtrer l’huile au travers un filtre à café

ÉTAPE 5

Réserver

ÉTAPE 6

Dans un chaudron, cuire l’oignon environ 2 minutes

ÉTAPE 7

Ajouter le riz et bien mélanger de façon à ce que chaque grain de riz soit enduit d’huile

ÉTAPE 8

Déglacer avec le vin blanc et laisser réduire environ 1 minute

ÉTAPE 9

Mouiller avec le quart du bouillon et mélanger le riz à l’aide d’une cuillère de bois, jusqu’à ce que tout le bouillon soit bien absorbé

ÉTAPE 10

Répéter en ajoutant un peu du bouillon à la fois, en arrêtant jamais de mélanger

ÉTAPE 11

Une fois le risotto cuit, déposer au réfrigérateur jusqu’à temps qu’il soit complètement refroidi

ÉTAPE 12

Ajouter le fromage parmesan et les herbes

ÉTAPE 13

Bien mélanger et séparer en 4 parties et former des galettes (un peu comme des burgers), les huiler légèrement et réserver

ÉTAPE 14

Dans un poêlon, avec un peu d’eau, faire tomber les épinards, réserver

ÉTAPE 15

Sur un BBQ chaud, griller les queues de langouste environ 2 minutes de chaque côté, griller les galettes de risotto 2 minutes de chaque côté et les tomates environ 1 minutes de chaque côté

ÉTAPE 16

Assembler dans l’assiette dans l’ordre: la galette de risotto, un peu d’épinards, la tomate grillée et les queues de langouste

ÉTAPE 17

Décorer avec un peu d’huile épicée

ÉTAPE 18

Assaisonner au besoin et servir



