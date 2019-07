Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

Cette semaine pour les looks de Sabrina, on retrouve de tout : robe, pantalons, jeans... L’été, vous pouvez vous permettre une petite touche plus colorée!



1. Lundi

Stylisme: Suzanne Laberge





On opte pour un look rock/chic. La finition du jeans dans le bas procure ce petit côté rock est très en vogue présentement. On adore aussi ce petit haut élégant aux rayures blanches.



2. Mardi

Stylisme: Suzanne Laberge





On opte pour un look élégant/stylé. Les motifs que l’on peut remarquer sur le haut de Sabrina rappellent le léopard, qui revient en force cette année. Le pantalon noir permet d’apporter la touche d’élégance à ce look.





3. Mercredi

Stylisme: Suzanne Laberge





On opte pour un look floral/estival. Une robe avec des fleurs l’été, ça fait rêver. On aime l'aspect léger et coloré, c’est assurément un look gagnant.



4. Jeudi

Stylisme: Suzanne Laberge





On opte pour un look aventurier/classique. On adore ce petit haut inspiré de la nature en été. De plus, la coupe permet aux épaules d’être dégagées, ce qui apporte une finesse au vêtement. Le pantalon permet de compléter le look de façon classique.