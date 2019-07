De bonnes bouteilles estivales

Philippe Lapeyrie nous propose des bouteilles parfaites pour les vacances.

Un sauvignon de la vallée de la Loire au profil exotique qui est hyper désaltérant!

Touraine 2018

Pointe d'Agrumes - Complices de Loire

Loire - France

Code: 12260002

Prix: 18,30 $

Disponibilités: 120 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Salades, couronne de crevettes, céviche de pétoncle...

Ça c'est du sauvignon blanc comme on l'aime! Il est frais, parfumé, sec, pur et vachement digeste. Un blanc qui aura sa place en ce magnifique mois de juillet sur la terrasse, à la plage, en camping ou en bordure de la piscine. Il jouera les héros en solo à l'apéro mais également sur de nombreux poissons et/ou fruits de mer. À boire dans les 18 à 24 mois suivant son achat.

Un fin, délicat, caressant et exquis rosé québécois!

Rosé du Calvaire 2018

La Cantina Vallée d'Oka - Vignoble de la Rivière du Chêne

Basses Laurentides - Québec - Canada

Code: 13835648

Prix: 19,95 $

Disponibilités: 85 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Entrée de saumon fumé, assortiment de sushis, steak de thon...

Probablement le meilleur rosé du Québec qui est passé dans mon verre à dégustation à ce jour! Un produit fait de pinot noir et de chardonnay qui est glissant, facile, imprégnant, sans sucre et d'une fraicheur grandement épatante. Un vin élégant, sphérique, enveloppant, sans lourdeur et tout en dentelle qui fera tomber bien des préjugés qu'on entend encore trop souvent sur les produits de chez nous. Profitez de ses vertus en le servant dans les 2 années à venir.

Un facile, efficace, souple et sans complexe rouge bordelais à moins de 14 $ la bouteille!

Bordeaux 2015

Sirius - Sichel

Bordeaux - France

Code: 223537

Prix: 13,90 $

Disponibilités: 400 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Ratatouille de légumes du jardin, brochette de boeuf ou d'agneau et de poivrons multicolores...

Encore et toujours le plus épanoui rouge bordelais sous la barre des 15 $ sur notre marché. Le millésime 2015 lui va à ravir car il est plus en forme que jamais ce Sirius en appellation Bordeaux. Les quantités sont énormes, le prix est quasi-ridicule et la cuvée est diablement réussie, alors allez-y les amis! Ne l'oubliez pas plus de 2-3 ans dans votre réserve sinon ce dernier sera quelque peu essoufflé à son ouverture.