Suggestions lectures du 20 juillet 2019

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

À voir aussi : 7 suggestions de lectures de vacances

1- Quand nos souvenirs viendront danser

Virginie Grimaldi

Fayard

Marceline et Anatole ont emménagé impasse des Colibris quand ils étaient jeunes mariés. Ils y ont élevé leur fille Corinne, ont aimé leur petit-fils Grégoire, pique-niqué sous les pins. Et voilà que la mairie leur apprend que l’impasse sera rasée, qu’ils devront quitter ces lieux où ils ont vécu durant soixante-trois ans. Ça ne se passera pas comme ça! Même si des drames ont modifié leurs relations avec leurs voisins, ils décident de mettre de côté leur rancœur et de s’unir pour forcer le maire à renoncer à son projet. Les Octogéniaux attirent vite l’attention des médias. Pour notre plus grand bonheur! Ce groupe d’originaux aussi déterminés qu’attachants nous séduisent rapidement et à travers le journal de Marceline, nous découvrons de très belles histoires d’amour et d’amitié et réfléchissons au temps qui passe trop vite. Émouvant et drôle, vraiment réussi!

2- Neige rouge

Simone van der Vlugt

Philippe Rey

1552, Lideweij, à Leyde aux Pays-Bas, fait appel à un médecin pour sauver son père malade. Le coup de foudre est immédiat entre elle et Andries Griffioen, mais comme il est protestant et Lideweij catholique, le consentement du père de cette dernière leur est refusé et ils quittent la ville. Ils rejoignent Guillaume d’Orange qui doit affronter les plus grands périls : la peste et l’arrivée au pouvoir de Philippe II qui veut massacrer ceux qu’il considère comme hérétiques...

En nous racontant le destin d’une famille au cœur de la tourmente des guerres de religion, l’auteure fait revivre d’une plume aussi vive qu’élégante, un terrible pan de l’Histoire et nous fait réfléchir, en ces temps où il est beaucoup question de laïcité, aux dangers de l’intégrisme. Une histoire aussi prenante qu’instructive.

3- Dans la toile

Vincent Hauuy

Hugo Thriller

Isabelle Gros a survécu à une fusillade et après de longues semaines à l’hôpital, elle quitte Paris avec son mari Franck pour une vie plus calme dans les Vosges. Franck lui promet qu’elle se rétablira dans un climat agréable, mais en arrivant sur les lieux, Isabelle n’en est pas aussi certaine : isolé, leur chalet est voisin d’une maison sinistre où il semble se passer des tas de trucs pas trop catholiques... Mais comment en être certaine lorsqu’on est victime d’hallucinations, qu’on doit prendre des cachets pour fonctionner, pour guérir d’un trouble post-traumatique?

Dès les premières pages, le lecteur devine que la narratrice qui perd si souvent la mémoire est au cœur d’une machination. Mais laquelle? Qui la manipule et pourquoi? Et en quoi est-elle reliée à un évènement qui s’est passé à Montréal en 1972? Il faut lire très attentivement jusqu’à la toute fin pour découvrir la vérité.

4- Cache-cache à l’hôtel

M.C. Beaton

Albin Michel

Période tranquille à l’agence de la détective Agatha Raisin, trop tranquille... Elle s’ennuie et lorsque James, son ex-mari, l’invite à partir en vacances avec lui, elle accepte volontiers et rêve déjà de paysages exotiques et d’hôtels de charme... La réalité la rejoint brutalement : le patelin où l’a entrainée James, sur les traces de son enfance, est un bled pourri tout comme l’hôtel qui a perdu tout son cachet, où la cuisine est infâme. Mais bon, au moins, il y a un meurtre. Commis avec l’écharpe qu’avait perdue Agathe, d’abord accusée, puis libérée à temps pour mener l’enquête, elle constate que tout le monde haïssait la victime...

La délinquante et maladroite Agatha nous fait toujours sourire et cette intrigue qui se déroule dans des lieux inhospitaliers ajoute au piquant de ce roman à énigme.

5- Terre - archéologie du Québec : l’empreinte humaine

Anne-Marie Balac/Christian Roy/Roland Tremblay

Les éditions de l’Homme

Découvrir le Québec grâce aux recherches archéologiques qu’on y fait depuis des décennies nous ouvre un univers d’une grande richesse, mis ici en valeur par cette collection soignée, au choix iconographique aussi éclairé que généreux. Les textes érudits sont accessibles et fourmillent de détails inusités sur les rites funéraires, les habitudes de consommation, les techniques de construction, les mythes qui faisaient partie de la vie des premiers habitants de notre terre. On apprend ce qu’on mangeait à Montréal – le menu était très varié sauf le vendredi, jour maigre, où on consommait du castor, considéré alors comme un poisson – la valeur du quartzite de Ramah, les importants indices que laissent les insectes, la disposition d’une maison-longue ou ce qu’étaient au 17e siècle les barquettes (des trottoirs). Un ouvrage qui nous donne envie de protéger les vestiges de notre histoire.

6- Marcher à Montréal et ses environs

Yves Séguin

Ulysse

Savez-vous qu’il y a des vergers et une érablière au mont Saint-Grégoire, une plage, une ferme écologique, une cabane à sucre au Parc-nature du Cap Saint-Jacques à Pierrefonds?

Que le Mont-Royal n’est pas un ancien volcan, mais provient plutôt d’une montée de roche en fusion qui s’est refroidie, que 160 espèces d’oiseaux se plaisent à l’île de la Visitation, qu’on peut canoter au parc de la rivière des Mille-Îles? Vous apprendrez une foule de détails en consultant ce guide qui propose des randonnées bien balisées et qui s’adapte aux goûts de chacun des marcheurs : au fil de l’eau, avec un chien, en ville, à caractère historique, selon les saisons. Des conseils sur l’équipement à prévoir, des cartes détaillées, des suggestions de pause gourmande, voilà un petit livre à glisser dans vos poches pour découvrir la métropole sous un angle bucolique.

7- Les étoiles

Jacques Goldstyn

La Pastèque

Yakov rechigne un peu à emmener ses petites sœurs jouer au parc : il préfèrerait rester à la maison pour lire tout ce qu’il peut trouver sur l’espace, sa grande passion. Mais un jour, alors qu’il bouquine sagement assis sur un banc du parc, il constate que la fillette qui lui fait face lit aussi un ouvrage sur l’espace et que ses yeux sont aussi jolis que deux astéroïdes. C’est merveilleux : Aïcha a emménagé derrière chez lui, ils peuvent parler ensemble des galaxies et des étoiles! Mais leur amitié ne plaît pas à tout le monde : leurs papas, de religions différentes se disputent, puis construisent un mur pour les empêcher de se voir. Est-ce que Yakov reverra Aïcha?

Quel livre lumineux! D’une rare intelligence, fourmillant d’adorables détails, cet appel à la tolérance devrait être lu dans toutes les écoles. Les dessins si poétiques rappellent ceux du grand Sempé. Un album magnifique!