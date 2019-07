5 bonnes adresses pour faire du glamping au Québec

Le camping n'est peut-être pas pour tout le monde, mais le glamping offre un niveau de confort qui amène l'expérience à un autre niveau. Se retrouver au coeur de la nature avec toutes les commodités et sans les désagréments de la tente, c'est une formule gagnante. Où aller pour ajouter une touche de glamour à vos escapades en nature dans la belle province ?

Huttopia, Sutton

De la tente canadienne au chalet en bois rond, les possibilités d'hébergement sont nombreuses sur le site enchanteur de 65 hectares d'Huttopia Sutton. La tente trappeur est celle offrant le plus de confort avec deux chambres séparées par une petite salle de bain équipée d'une douche et d'une toilette. Avec l'eau courante, l'électricité et un foyer au bois pour se chauffer, c'est le confort assuré. Vous n'avez rien à apporter à part vos effets personnels : pas de literie, ni de glacière, ni même de nourriture si vous n'avez pas envie de cuisiner. Un bistro offrant un menu varié et santé d'une grande qualité du matin au soir est situé dans le chalet principal appelé le Centre de vie. On y mange aussi bien qu'on dort ! Pizzas cuites sur le feu de bois, bols santé, salades, crêpes, smoothies, de quoi plaire à toute la famille. Il pleut ? Aucun problème, puisque vous pourrez facilement passer la journée au Centre de vie et relaxer au salon devant un bon film, lire un livre ou jouer à un jeu de société en famille. Un beau programme d'activités est offert sur place comme des cours de yoga, des spectacles de magie pour les petits et du cinéma en plein air. L'été, profitez de la grande piscine chauffée, des balançoires et des jeux d'hébertisme. Vous voudrez y passer toute la semaine tellement il y a beaucoup de choses à faire !

297 Chemin Maple, Sutton, Québec

Dômes Charlevoix, Petite-Rivière-Saint-François

Dômes Charlevoix propose une nouvelle expérience d'hébergement unique dans la région de Charlevoix depuis 2017. Vous y trouverez tout le confort d’un hôtel cinq étoiles en plein cœur de la forêt grâce à des dômes géodésiques, conçus pour l’été comme l’hiver, mesurant environ 20 pieds de diamètre. Ce qu’on remarque au premier coup d’œil, c’est la vue imprenable sur le fleuve au loin. La grande fenestration du dôme et la terrasse extérieure permettent de l’admirer en tout temps. Vous aurez l’impression de dormir à la belle étoile ! Chaque dôme est doté de sa terrasse privée sur laquelle on retrouve un spa, un BBQ et du mobilier pour manger en plein air. L’intérieur du dôme est aussi beau que l’extérieur. Un décor luxueux d’inspiration scandinave avec des matériaux de qualité vous attend. Deux lits (un King et un Queen), un plancher chauffant, une salle de bain moderne, une cuisine bien équipée, un coin repas, un foyer intérieur, tout y est ! On y loge facilement une famille de quatre personnes ou deux couples. Bonne nouvelle, de nouveaux dômes s’ajouteront cet automne pour accueillir plus de visiteurs.

54, chemin Gabrielle-Roy, Petite-Rivière-Saint-François, Québec

Parc Oméga, Montebello

En plus d’être une destination prisée pour observer les animaux sauvages dans leur habitat naturel, vous serez peut-être surpris d’apprendre que le Parc Oméga en Outaouais est également un endroit fantastique pour faire du glamping. Plusieurs types d’hébergement sont offerts, entre autres, des tipis pour les amateurs de camping à l’état pur, des cabanes en bois, des maisons sur pilotis et la cabane des loups, une grande maison en bois rond donnant directement sur l’enclos des loups pour une expérience plus luxueuse. Peu importe votre choix, vous vous trouverez en plein cœur de la nature tout en étant confortable ! L’immense site boisé est tout simplement magnifique et procure assez d’espace et d’intimité à tous les campeurs. Le gros plus ? En dormant sur place, vous obtenez un tarif préférentiel pour la visite du parc vous permettant de faire connaissance avec d’espèces vivant dans leur milieu naturel en plus d’avoir un accès exclusif à une longue passerelle permettant d'observer les ours et les loups.

399, Route 323 Nord, Montebello, Québec

Kabania, Notre-Dame-de-la-Merci

Enfant, vous avez toujours rêvé d’avoir votre cabane dans les arbres ? Kabania dans le parc régional de la Forêt Ouareau fera de votre rêve une réalité ! L’endroit propose trois types de cabanes en hauteur, dont la Kaboum, la plus spacieuse (juqu'à 6 personnes) avec une véranda en prime, les cabanes sur pilotis ou encore les cabanitas pour deux personnes. Elles sont équipées d’un poêle à bois, de lits douillets, d’éclairage à l’énergie solaire et même d’une balançoire et d’un hamac pour faire la sieste d’après-midi. De magnifiques aires communes avec une cuisine bien équipée et un salon sont à votre disposition pour cuisiner, relaxer et partager un bon repas avec ceux que vous aimez. La rivière qui coule sur la propriété vous invitera pour une baignade rafraîchissante ou une descente sur une tripe.

2244 Chemin du Grand Duc, Notre-Dame-de-la-Merci, Québec

Aux 4 Vents, Carleton-sur-Mer

Aventure Aux 4 Vents est une entreprise située en Gaspésie qui propose à ses visiteurs une expérience unique de glamping sur l’eau dans des yourtes flottantes joliment aménagées. Les yourtes de 16 ou 19 pieds de diamètre (pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes), installés sur un quai privé, permettent de s’endormir en se laissant bercer par le mouvement et le son des vagues. Vous y passerez une nuit magique ! Les grandes yourtes sont munies d’une terrasse avec une table à pique-nique et des chaises pour relaxer en admirant la mer. Sur place, vous trouverez le restaurant Umi Yama servant une délicieuse cuisine d’inspiration asiatique et des sushis pour ceux souhaitant prendre congé de popote.

725 Boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, Québec