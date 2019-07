Chris Boucher des Raptors raconte son expérience

Chris Boucher a un avenir très prometteur comme joueur de basketball professionnel. Nous sommes aux premières loges de son évolution!

Son équipe et lui ont soulevé les foules lorsque les Raptors de Toronto ont remporté le championnat de la NBA le mois dernier! Le Montréalais Chris Boucher a un avenir très prometteur et beaucoup d'ambition! Il fait d'ailleurs partie d'un groupe de trois Québécois, avec Luguentz Dort et Khem Birch, qui prendront part au camp d'entraînement d'Équipe Canada en vue de la Coupe du monde de la FIBA. «Pour moi ce serait une bonne opportunité, surtout que c'est mon coach qui dirige l'équipe canadienne. C'est une bonne opportunité pour moi de le connaître plus et qu'il me donne des conseils», dit-il.

Implication

Boucher tient un camp d'entraînement de basketball destiné aux jeunes de 6 à 14 ans, qui se déroulera au cours des prochains jours à Montréal. Une façon pour lui de redonner à la communauté en favorisant le développement du talent local. Adolescent, Chris Boucher a été inspiré par Kevin Garnett, Kevin Durant et Scottie Pippen. « Ce sont des gars que je regardais parce que je pensais que mon style de jeu était un peu similaire au leur, explique-t-il. Ça me touche que des plus jeunes fassent la même chose avec moi. Ça me motive pour leur montrer qu’il est possible d’atteindre la NBA si on le veut vraiment», souligne-t-il.

Par ailleurs, l’athlète de 26 ans a souligné l’enthousiasme suscité par les Raptors à Montréal lors de la finale lorsque des rues du centre-ville ont été fermées pour que les amateurs puissent suivre sur grand écran les exploits de l’équipe torontoise. «J’espère que cela ouvre des yeux pour avoir une équipe au Québec» a-t-il mentionné.