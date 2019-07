Trois choses à savoir sur le nouveau Guide de l'auto.

Le Guide de l’auto est LA référence en actualité automobile. Cette année encore, l'équipe du Guide de l'auto a testé pour vous pas moins de 375 modèles de voitures de l'année avant de couronner les meilleurs dans chaque catégorie. Le Guide de l’auto roule sa bosse depuis 1967. C’est aussi un objet de collection pour les amateurs, qui possèdent souvent les 53 exemplaires publiés ! Voici trois choses à savoir absolument sur le nouveau Guide de l’auto.

À voir aussi: La folie de voitures anciennes

1. Que retrouve-t-on dans le nouveau Guide de l’auto ?

En plus des marques et des modèles connus du grand public, on retrouve dans le guide des véhicules concepts, des modèles à venir et les meilleurs achats par catégorie. On procède également à trois matchs comparatifs : les VUS intermédiaires à cinq passagers, les sportives et les voitures électriques.

2. En couverture

Pour une première fois, c’est une camionnette qui se retrouve sur la couverture. À la fois utilitaire et respectueux de l’environnement, ce véhicule n’a pas été choisi au hasard. S’il est en vedette sur la couverture du Guide de l’auto 2020, c’est qu’il illustre deux fortes tendances notables dans l’industrie automobile. D’une part, les consommateurs sont à la recherche de véhicules spacieux et robustes, capables de les accompagner dans toutes les sphères de leur vie. Puis, ils ont également une conscience environnementale qui les pousse à s’intéresser à la technologie électrique. Le Rivian R1T répond habilement à ces deux critères.

3. Les nouveautés du Guide pour 2020

Les temps évoluent et Le Guide de l’auto aussi ! Avec l’édition 2020, les lecteurs pourront consulter leur Guide d’une toute nouvelle manière grâce à l’implantation de la réalité augmentée.

À l’aide d’une application disponible sur votre téléphone intelligent, il sera notamment possible de balayer la page couverture pour y faire apparaître un modèle 3D du Rivian R1T. Vous n’aurez jamais été aussi près de l’action !

De plus, l’édition comprend les mensualités d’achat et de location estimées pour chacun des véhicules.

Le Guide de l’auto, c’est aussi un site web (guideautoweb.com), des chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec plusieurs fois par semaine, ainsi qu’une émission d’une heure diffusée sur QUB chaque samedi à 10h, et ensuite disponible en podcast.