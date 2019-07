Voici 4 façons éclatées de pratiquer le yoga

Votre connaissance du yoga se limite à la fameuse salutation au soleil? Sachez qu'il existe des manières beaucoup plus éclatées de pratiquer le sport! En effet, certains yogis très créatifs ont repoussé les limites de cette activité populaire. En voici quelques exemples:

1. Le Yoga aérien

Le concept est simple, on enchaîne les positions dans un hamac. Si l'exercice semble assez facile, sachez qu'il exige une grande détermination! Réussir à trouver son équilibre physique et intérieur représente un grand défi en pratiquant le yoga de cette façon. Ici, on cible la souplesse, la détente, le relâchement des articulations et la décompression de la colonne vertébrale par les inversions.



2. Le SUP Yoga

Du yoga sur l’eau? Oui, c’est possible. En plus, c’est très méditatif de le pratiquer sur une surface toujours en mouvement. Quoi demander de mieux que d'être en parfaite symbiose avec la nature?



3. Le Yoga chaud

Le nom le dit, on exécute les mouvements dans une salle où le chauffage est à fond le tapis. Puisque le corps se réchauffe plus vite, cette pratique accélère tous les bienfaits du sport. Par exemple, vous aurez une meilleure circulation sanguine, vos muscles vont se détendre plus rapidement et vous éliminerez les toxines très vite!



4. Le Yoga du son

Lors des séances de yoga du son, les adeptes se laissent guider par les vibrations sonores. En effet, ce sont elles qui deviendront le maître de cérémonie. Vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre voix et ressentir votre corps vibratoire!