5 plantes à se procurer pour réduire l'anxiété

Vous arrive-t-il d’être anxieux et stressés? On sous-estime ou l’on oublie souvent le pouvoir des plantes! Elles ont des vertus thérapeutiques et elles représentent une alternative naturelle aux problèmes d'angoisse.

Voici donc 5 plantes à se procurer pour votre bien-être.



1. La Mélisse Officinale





La mélisse aide à la digestion et permet de se retrouver dans un état paisible et serein. La mélisse est la plante parfaite pour les personnes étant plus anxieuses puisqu’elle a des propriétés relaxantes et antivirales.





2. L’Aubépine





L’aubépine est une plante réputée pour régler les problèmes de stress et de coeur! Elle permet d’apaiser le système cardio-vasculaire et elle régularise le rythme cardiaque.





3. Le Jasmin





Seulement de par l’odeur, le jasmin atténue les inquiétudes. Le jasmin permet ainsi d’améliorer la qualité de votre sommeil! Un thé au jasmin? Oui! Le thé au jasmin a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes ce qui protège du même coup votre système immunitaire.





4. La Lavande





Aussi de par son odeur, la lavande a un effet direct sur l’anxiété. La lavande a donc aussi des effets positifs sur les personnes plus stressées en ayant des propriétés relaxantes. Elle aiderait même à combattre l’insomnie.





5. La Rhodiola Rosea





Cette plante permet entre autres de lutter contre la dépression ; elle est notamment recommandée en cas de dépression passagère comme en hiver. Elle est reconnue pour stimuler l’humeur positive en résistant au stress physique et mental.