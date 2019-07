Blitz international de suivi du monarque

C’est le temps des vacances en famille! Pourquoi ne pas en profiter pour donner son temps à la science en observant les Monarques et ainsi contribuer à leur conservation!

À voir aussi: 4 effets miraculeux du citron

Joignez-vous aux centaines de bénévoles du Canada, du Mexique et des États-Unis!

Peu importe où on est on peut participer collectivement à fournir des données! Petits et grands, dans votre cour ou dans les jardins, les parcs et les espaces verts pour y repérer des œufs, des chenilles, des chrysalides et des monarques sur les asclépiades.

Pour participer au Blitz, au Canada, rendez-vous sur le site de Mission monarque .