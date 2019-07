Patrick Groulx, porte-parole de la 25e édition du Festival Mémoire et Racines

Cette année se déroule la 25e édition du Festival Mémoire et Racines, un événement qui souligne nos traditions.

À voir aussi: Yannick Nézet-Séguin en représentation avec l'Orchestre métropolitain

Le Festival Mémoire et Racines célèbre la musique traditionnelle d’ici et d’ailleurs et collabore cette année avec l’humoriste Patrick Groulx à titre de porte-parole. Pour cette édition anniversaire, le Festival promet une programmation épique avec plus de 150 musiciens, danseurs et conteurs venus des quatre coins du globe. C’est le plus important festival de trad au Canada!

Patrick Groulx, qui s’était lui-même lancé en musique il y a 11 ans avec son groupe Pat Groulx et les bas blancs, est un grand amateur de chanson traditionnelle, qui lui rappelle les jours de l’an en famille où les oncles et les tantes chantaient des chansons à répondre. Il était tout jeune lorsqu’il a chanté sa première chanson traditionnelle. «Ce que j’aime de la musique traditionnelle, c’est que tout le monde peut chanter. Moi, j’ai des oncles et des tantes qui n’ont pas les plus belles voix, mais quand ils se mettent à chanter, on sent l’âme, on sent l’histoire qui se propage de génération en génération», dit-il.

Le Festival Mémoire et Racines se déroule du 24 au 28 juillet 2019, dans le Grand Joliette.