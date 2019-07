Vous avez un petit laisser-aller côté entrainement cet été? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seuls. Du côté de Salut Bonjour, l’équipe ne fait pas relâche. Jetez un coup d’oeil aux activés pratiquées par le groupe afin de vous inspirer!

À lire aussi: 4 façons éclatées de pratiquer le yoga



Voici donc 7 façons de se tenir en forme en s’inspirant de l’équipe de Salut Bonjour!



1. Le vélo

Cette année, plusieurs d’entres eux ont participé au Grand défi Pierre Lavoie dont Daniel, Patrick et Mathieu. L’année dernière, Sabrina, Gino et Georges étaient aussi de la partie. Décidément, le vélo est très populaire puisqu’Alexandre est présent depuis maintenant 6 ans au Tour CIBC Charles Bruneau. Il est d’ailleurs un porte-parole de l’événement.



2. Le golf

Un grand nombre de personnes prennent plaisir à jouer au golf puisqu’il permet de bouger tout en socialisant. De cette façon, vous passez du bon temps entre amis/ collègues comme Gino et Daniel. C’est aussi un sport qui permet de contempler et d'apprécier la nature!





3. Le tennis

Et pourquoi pas un petit tour sur le terrain avec votre raquette? En plus d’être accessible, le tennis permet de travailler son endurance. Il procure aussi un entrainement physique très complet en alliant physique, technique et tactique.



4. Le yoga

Pour Sabrina, le yoga fait partie intégrante de sa vie. C’est une façon saine de garder votre équilibre autant mentalement que physiquement. Une activité qui permet d’améliorer sa souplesse, sa posture et son équilibre.



5. Le surf

En voyage, lorsqu’elle peut le faire, Sabrina suit des cours de surf. Ce sport mobilise l’ensemble du corps et permet donc de travailler plusieurs muscles!



6. La course à pied

Mathieu et Ève-Marie pratiquent la course pour se garder actifs. Partir courir pour se vider l’esprit, faire le plein d’énergie et découvrir de beaux endroits ; une formule plutôt gagnante. Un sport qui permet entre autres de prévenir les maladies cardiovasculaires et de réduire la tension artérielle.



7. Le simple fait de s’activer au cours de la journée

Du côté d’Annie-Soleil, bouger 20 min par jour lui permet de redécouvrir les petits plaisirs de la vie. Une marche peut suffire. Parfois, trop de complexité peut décourager. Alors, pourquoi ne pas miser sur la simplicité?