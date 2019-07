Joyeux anniversaire Gino!

Bonne fête Gino de la part de toute l’équipe de Salut Bonjour. Merci de conserver ton coeur d'enfant et ce petit brin de folie qui font de toi un homme unique. Il est vrai de dire que les années passent, mais pour nous, tu restes toujours le même Gino que nous adorons côtoyer.

À la veille de sa fête, Gino a partagé un texte touchant sur sa page Facebook! Nous tenions à vous le partager en replongeant dans de beaux souvenirs:

« Demain, le 25 juillet, c’est ma fête. Une autre année s’additionne à ma vie. »

« Ça beau être juste un chiffre qui change, le corps et la tête changent aussi. Et plus ça va, plus ça change on dirait.»

« Ça beau être juste un chiffre qui change, le corps et la tête changent aussi. Et plus ça va, plus ça change on dirait.»

« Le concept de vieillir ne me plait pas. Faudra s’habituer, ce n’est pas parti pour changer. »

« Un anniversaire c’est aussi une occasion de s’arrêter, de regarder derrière et aussi regarder au loin. »

« Ce qui me vient vite en tête, c'est de la reconnaissance. Votre participation et votre influence positive sur ma route personnelle et professionnelle sont au cœur de ma réflexion.»

« Ce qui me vient vite en tête, c’est de la reconnaissance. Votre participation et votre influence positive sur ma route personnelle et professionnelle sont au cœur de ma réflexion.»

« Si j’ai réussi à accumuler 30 ans de métier, c’est parce que vous m’avez laissé entrer chez-vous et vous m’avez considéré. »

« Quand je regarde au loin, je me souhaite encore une belle et longue route avec vous et encore un long chemin avec mes proches qui sont indispensables à mon équilibre et à mon déploiement. »