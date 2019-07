12 mini-chalets épatants à louer cet été au Québec

Un loft dans les arbres ou une mini-maison sur roulettes? Il y a tellement de microchalets et de prêts-à-camper qui poussent dans les forêts du Québec qu’on a du mal à se décider!

Nouveaux ou déjà réputés, luxueux ou rustiques, avec ou sans salle de bain: voici une douzaine d’options particulièrement inspirantes pour vos séjours en forêt.

LES MICROCHALETS & MINI-LOFTS DANS LES BOIS

1. La Cabana

Labelle, Laurentides

Perché sur un rocher au milieu des bois, ce chalet lumineux, sans électricité ni salle de bain, est un havre de paix chez Kayak & Cabana. Sur place: descente en kayak ou en SUP sur la rivière Rouge.

2 ou 3 personnes/119$ par nuit, pour 2

2. Les cabines Laö (nouveauté!)

Racine, Cantons-de-l’Est

«Une chambre d’hôtel entourée d’arbres et d’animaux sauvages»: voilà ce qu’on nous promet avec les nouvelles cabines écologiques et contemporaines du site Laö Cabines Nature. Six d’entre elles sont sur pilotis, deux sont sur roues!

2 à 4 personnes/À partir de 85$ (sur roues) ou 135$ (sur pilotis) par nuit

3. Les Pignons des bois (nouveauté!)

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

À surveiller: les nouveaux prêts-à-camper triangulaires du Camping du Domaine Lausanne, un site comptant près de 400 emplacements de camping, 75 prêts-à-camper et, bientôt, une vague de surf artificielle extérieure. Simples, «sans services» et mignons, les 10 «pignons» risquent de vous charmer!

Jusqu’à 6 personnes/126,11$ par nuit

4. Le Maikan

Les Éboulements, Charlevoix

D’inspiration scandinave, ce prêt-à-camper est parfait pour se coller en admirant les étoiles. C’est le plus simple (lire: sans salle de bain) des trois mini-refuges stylés de chez Repère Boréal, un site qui propose aussi une zone spa dans les bois.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 199$

5. Le Kübe et ses voisins

Chimo Refuge, qui se décrit comme un «centre de vacances insolites» vous offre plusieurs prêts-à-camper, dont le Kübe, un refuge de bois avec un plafond de 3 m et de chouettes lits superposés. Jetez aussi un coup d’œil à sa voisine: la triangulaire Stella.

Jusqu’à 6 personnes/À partir de 140$ par nuit

6. Les mini-chalets Hom (nouveauté!)

Val-des-Monts, Outaouais

Tout équipés et luxueux, le Huard et le Héron sont deux microchalets modernes situés au bord du lac McGregor. Vous aurez votre jacuzzi extérieur avec vue sur l’eau ainsi que votre accès aux berges. L’endroit s’appelle Hom Mini-Chalets.

2 à 4 personnes/258,75$ par nuit

7. Le Shak de luxe

Un refuge au look urbain offrant le confort d’un condo au pied du mont Sutton: voilà ce que proposent les sept Shaks du Domaine Kabin Sutton, qui compte 52 km de sentiers de rando. Vous aurez aussi votre jacuzzi privé sur la terrasse.

2 adultes et 2 enfants/À partir de 223$ par nuit

8. La mini-maison au spa

Mandeville, Lanaudière

Aller au spa, c’est bien. Mais dormir sur place ensuite, c’est encore mieux. Au Natur’eau Spa et Chalets, vous trouverez quatre mini-maisons toutes neuves. Décor épuré, confort, lit douillet et équipement complet comme chez soi.

2 personnes/À partir de 139$ par nuit

9. Le loft écologique

Sutton, Cantons-de-l’Est

Lits suspendus, bain sur roulettes, poteaux de pompier et roues ou vélos stationnaires générateurs d’électricité: les Zoobox de chez Vertendre sont originaux, en plus d’être tout équipés et 100% autonomes en énergie.

4 ou 6 personnes/À partir 130$ à 225$ par nuit, environ

10. Le chalet traditionnel version mini

Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches

Ceux qui ne jurent que par les bons vieux chalets de bois seront ravis de loger dans ceux du domaine Micro-Chalets des Appalaches, près du parc régional des Appalaches. Ils sont équipés, mais n’ont pas de salle de bain. Le domaine loue aussi un «pod».

2 à 4 personnes/À partir de 98,50$ par nuit

LES DÔMES, SPHÈRES & BULLES

11. La méga bulle

Saint-Calixte, Lanaudière

Deux types de bulles transparentes vous sont proposées aux Pieds sur Terre: des bulles doubles et une bulle «de groupe» pour six adultes. Dans les deux cas, vous aurez l’électricité, une salle de bain rustique, un coin spa à l’extérieur ainsi qu’une terrasse et un BBQ. Et une inoubliable vue sur les étoiles, bien sûr.

2 ou 6 personnes/À partir de 160$ par nuit

12. Le dôme «glamping»

Saint-Fulgence, Saguenay

Le Parc Aventures Cap Jaseux offre des dômes vitrés très attrayants aux voyageurs, avec vue sur le fjord et le ciel étoilé. Meublés, isolés et mignons comme tout, ils ne disposent pas de salle de bain, mais sont éclairés à l’énergie solaire et vous aurez de quoi cuisiner.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 220$ par nuit

