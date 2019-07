Crab cakes au BBQ tirés du Calendrier familial Salut Bonjour

Essayez cette délicieuse recette de Crab cakes au BBQ concoctée par Jonathan Garnier et présentée par SB Cuisine!

CRAB CAKES au BBQ

Portions : 6 à 12 croquettes - Préparation : 10 minutes - Cuisson : 10 minutes

Trouvez plus de recettes simples et savoureuses dans le Calendrier familial Salut Bonjour

Ingrédients

750 ml (3 tasses) chair de crabe, cuite (fraîche ou congelée)

2 gousses d’ail, hachées finement

1 échalote, hachée finement

½ botte de ciboulette, hachée

1 pincée de piment de Cayenne

45 ml (3 c. à table) jus de citron

5 ml (1 c. à thé) moutarde forte

1 à 2 œufs battus

1 branche de thym, effeuillée

30 ml (2 c. à table) yogourt grec

30 ml (2 c. à table) mayonnaise

Sel et poivre au goût

La panure

250 ml (1 tasse) farine

125 ml (1/2 tasse) lait

2 œufs battus

250 ml (1 tasse) chapelure fine de pain

1 pincée de sel et poivre

120 ml (8 c. à table) d’huile de canola

Garniture

2 citrons coupés en 4

120 ml (8 c. à table) de mayonnaise

60 ml (4 c. à table) de ciboulette

Qs Tabasco vert

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le barbecue au maximum.

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez la chair de crabe, l’ail, l’échalote, la ciboulette, le piment de Cayenne, le jus de citron, la moutarde, l’œuf battu, le thym, le yogourt grec et la mayonnaise. Assaisonnez de sel et poivre.

ÉTAPE 3

Préparez 3 bols. Un avec la farine. Le deuxième avec le mélange de lait et d’œufs battus et une pincée de sel et poivre. Le troisième avec le mélange de chapelure de pain, une pincée de sel et de poivre.

ÉTAPE 4

Réalisez des boules de préparation. Aplatissez-les un peu et panez-les en passant les croquettes successivement dans la farine, les œufs battus avec du lait puis dans la chapelure de pain. Badigeonnez les croquettes d’un peu d’huile.

ÉTAPE 5

Déposez-les sur la grille du barbecue 2 minutes de chaque côté (si vous disposez d’un tapis de cuisson pour barbecue, vous pouvez l’utiliser). Poursuivre la cuisson 6 minutes en cuisson indirecte.

ÉTAPE 6

Faites griller les citrons quelques minutes sur la grille en cuisson directe.

ÉTAPE 7

Dans un bol, mélangez la mayonnaise, la ciboulette et le Tabasco vert.