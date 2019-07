Elvis Expérience Montréal 72 Comme si c’était arrivé de retour!

ELVIS EXPÉRIENCE MONTRÉAL 72 Comme si c’était arrivé, avec Martin Fontaine, est retour pour un deuxième été au cabaret du casino de Montréal

Du 4 juillet au 31 août 2019, en résidence pour 36 représentations, Martin Fontaine sera accompagné sur scène de 14 musiciens et d’un chœur gospel pour le spectacle ELVIS EXPÉRIENCE MONTRÉAL 72 Comme si c’était arrivé.

En 1972, Elvis Presley, alors au sommet de sa popularité, enchaînait les spectacles à Las Vegas et les tournées en Amérique, sans passer par le Québec malgré les innombrables adeptes, impatients de l’accueillir. Ce nouveau spectacle à grand déploiement reproduit fidèlement ce qu’aurait été ce spectacle s’il était passé par Montréal à cette époque.

Cette production est une suite logique au spectacle Elvis Experience, qui reproduisait les impressionnants concerts qu’Elvis Presley donnait à Las Vegas dans les années 1970. Unanimement salué ici comme à l’international, ce spectacle a été présenté pendant quatre saisons estivales au Théâtre Capitole et a fait des séjours remarqués à Montréal, Paris et Las Vegas, en plus d’avoir tourné partout au Québec et en Ontario.

Elvis Experience demeure la seule production autorisée par Elvis Presley Entreprises et Priscilla Presley, qui est elle-même tombée sous le charme lors de son passage au Capitole en juillet 2014.