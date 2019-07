Surprise, c’est maintenant l’anniversaire d’Ève-Marie!

Et oui, nos animateurs se suivent de très près. Une seule journée de différence avec Gino qui fêtait sa fête la veille, le 25 juillet. Aujourd’hui, le 26 juillet, c’est le tour à Ève-Marie. Voici donc quelques pensées de la part de l’équipe pour souligner son anniversaire. Merci Ève-Marie pour ta belle énergie lumineuse et surtout contagieuse!

À lire aussi: Joyeux anniversaire Gino!





«Travailler aux côtés d'Ève-Marie c'est d'être aussi demandant envers nous-mêmes qu'elle l'est avec elle-même! On veut tous être meilleurs avec elle, mais aussi POUR elle! L'équipe de Salut Bonjour est grandement inspirée par Ève-Marie! En plus, elle sait recevoir comme une REINE! Ève-Marie Lortie sait faire la fête, mesdames et messieurs! ;) Profite de cette magnifique journée pour boire des bulles et te célébrer Ève-Ma! Hâte de te retrouver! :)»

Geneviève Hébert-Dumont





«Bonne fête à notre capitaine!

Nous sommes tous choyés de côtoyer une véritable leader rigoureuse et compétente, mais tout aussi drôle et aimante. Une vraie richesse culturelle!»



Vincent Dessureault









«Chère Marie-Geneviève,

Je te souhaite un anniversaire à la hauteur de la personne fantastique que tu es. Passe donc une journée magnifique belle Marie-Ève. Bonne fête Ève-Marie!»



Patrick Benoit



«Ève-Marie est une animatrice exceptionnelle. À mes yeux, elle fait partie de la crème de la profession. En plus d’être une grande rassembleuse, j’ai toujours été impressionné par sa vaste culture générale. Elle sait tout! J’ai le privilège d’être à ses côtés depuis les 5 dernières années à Salut Bonjour week-end. Travailler avec Ève-Marie, c’est exigeant. Mais à chaque émission, j’apprends en la regardant. Je lui en serai reconnaissant pour le reste de ma carrière.»

Alexandre Dubé





«Ève-Marie, une source infinie de gentillesse et de douceur. Travailler avec toi n'est que du pur bonheur! Joyeux anniversaire! Que la vie t'apporte ce qu'il y a de mieux dans la prochaine année!»

Stéphanie Villeneuve