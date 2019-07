Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

Cette semaine pour les looks de Sabrina, on mise sur les tendances bohèmes. Elle porte des vêtements d’été qui inspirent cette légèreté que l’on recherche tous.



1. Lundi

Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look élancé/délicat. Cette longue robe bleue ajustée à la taille procure un effet élancé sur Sabrina que l’on adore. Les petits boutons apportent tout le côté bohème au style de la robe. C’est adorable!

2. Mardi

Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look vaporeux/éclatant. Le jaune de ce pantalon attire assurément tous les regards. On vient chercher l’équilibre dans ce look avec le haut blanc. Une combinaison gagnante!



3. Mercredi

Stylisme: Suzanne Laberge

On opte pour un look aérien/élégant. La coupe de cette robe apporte une touche classique incomparable. C’est une robe qui respire et dans laquelle Sabrina semble très confortable. Mention spéciale aux motifs colorés.