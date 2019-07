De bonnes bouteilles qui goûtent les vacances!

Philippe Lapeyrie nous propose des bouteilles parfaites pour la piscine, la roulotte et le feu de camp!

Pour la terrasse, la piscine ou la pêche!

Touraine 2018

L'Arpent des Vaudons - Jean-François Mérieau

Loire - France

Code: 12564233

Prix: 20,10 $

Disponibilités: 90 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Poissons à chair blanche, assortiment de fromages, assiette de crudités...

Ce délicieux sauvignon tourangeau allie parfums enivrants, texture onctueuse et fraicheur exquise. Aucun sucre résiduel, pas d'envahissantes notes de fût chêne ainsi qu'un «sage et discret» 12 % d'alcool. Faites-vite car les stocks en magasin fondent comme une livre de beurre au soleil! Un blanc à boire dans les 2-3 années à venir.

Pour le souper dans la roulotte ou dans la tente en camping!

Cinsault 2017

The Vineyard Collection - Perdeberg

Paarl - Afrique du Sud

Code: 13983456

Prix: 16,95 $

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Planche d'entrées à partager, saucissons, pâtés de campagne, rillette...

Vous sortirez des sentiers balisés en goûtant ce 100 % cinsault sud-africain. C'est différent, déstabilisant, mais fort plaisant come type de produit. Fraicheur, «buvabilité», souplesse et digestibilité se sont donné rendez-vous sous le même bouchon. Servez-le assez frais dès ce week-end ou dans les 2 prochaines années pour pleinement en profiter.

Pour la fin de soirée bien relax en bordure du lac et/ou du feu de camp!

Bordeaux 2016

Camille de Labrie - Château Croix de Labrie

Bordeaux - France

Code: 13987861

Prix: 19,95 $

Disponibilités: 145 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des grillades tournant autour du canard, de l'agneau, du boeuf...

Cette petite propriété familiale de moins de 6 hectares de vignes nous livre un très joli rouge bordelais à facture très modeste. Un vin aux saveurs affirmées et persistantes qui fera le bonheur de nombreuses papilles. Invitant, parfumé, fruité net et précis, matière tannique compacte... On aime! Les plus patients pourront l'oublier 4, voire 5 ans, dans leur réserve.

Le coup de cœur de Mathieu!

Cava Brut

Parés Baltà

Catalogne - Espagne

Code: 10896365

Prix: 16.95 $

Disponibilités: 295 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Canapés/hors d'œuvres tournant autour du poisson, du fromage, des fruits de mer...

On peut dire que l'ami Mathieu Roy a du goût en matière de vin car son coup de cœur est une bulle ibérique qui est franchement réussie et égale à elle même depuis plusieurs années déjà. C'est bio, sans sucre, bien vigoureux et franchement à bon prix. Faites-lui sauter le bouchon dans les 2 prochaines années!