Suggestions lectures du 27 juillet 2019

Nathalie Roy nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

1- Blanc mortel

Auteur : Robert Galbraith

Éditeur : Grasset

Peut-être que cet auteur ne vous dit rien, mais il est bon de savoir que Robert Galbraith est le pseudonyme de la célèbre écrivaine J.K. Rowling, créatrice de l’univers de Harry Potter. Elle nous offre la quatrième enquête du détective privé, Cormoran Strike et de sa partenaire Robin Ellacott. C’est une énigme complexe de près de 700 pages, qui débute avec le témoignage d’un jeune homme au comportement étrange, qui affirme avoir vu une petite fille se faire assassiner il y a plusieurs années. Cormoran se lance donc sur cette piste, tandis que Ellacott se voit confier une mission par un ministre victime de chantage, qui souhaite y mettre fin. Deux histoires tordues et compliquées, remplies de rebondissements spectaculaires. En plus des intrigues policières, ce roman nous place au cœur de la société londonienne, en 2012, l’année des Jeux olympiques. Un très grand polar!

2- Les victorieuses

Auteure : Laetitia Colombani

Éditeur : Grasset

Avocate, Solène tente de reconstruire sa vie après un épuisement professionnel et elle le fait en devenant écrivain public. Elle se rend donc au Palais de la femme, à Paris, qui accueille des résidentes qui viennent de tous les pays, de tous les horizons. Et qui sont, elles aussi, des survivantes. La mission de Solène ne sera pas facile puisque les participantes sont méfiantes et qu’elle se heurte à une tout autre réalité que la sienne. Parallèlement à la quête de Solène, on suit celle de Blanche Peyron, qui, un siècle plus tôt, fonde un refuge pour les exclues de la société, qui devient le Palais de la femme. Ce lieu qui existe vraiment a inspiré l’auteure à écrire ce roman qui est une véritable ode à la solidarité féminine. Émouvant!

3- Le tigre

Auteur : Joël Dicker

Éditeur : Éditions de Fallois

En 1903, les habitants et les animaux d’un petit village de la lointaine Sibérie sont tués par un tigre. La bête semble invincible et elle ne cesse de semer la terreur. Le Tsar offre une récompense fabuleuse à celui qui parvient à abattre le tigre mangeur d’hommes. Les chasseurs de primes affluent vers la Sibérie, mais aucun ne vient à bout du dangereux fauve...jusqu’à ce qu’Ivan se mette de la partie. À l’approche d’un duel avec le tigre, il élabore un cruel stratagème. Qui en sortira vivant? Le célèbre écrivain, qui a écrit entre autres La vérité sur l’affaire Harry Quebert, publie ici un conte fantastique fort réussi, qu’il a imaginé à l’âge de 19 ans.

4- Tout pour elles

Auteure : Chantal Bissonnette

Éditeurs : Les éditions Goélette

Séquestrée pendant sa grossesse par un amant violent, Isabelle a finalement réussi à fuir le Québec et à refaire sa vie sur l’île de Skye, en Écosse. Son plus cher souhait, c’est d’obtenir la garde de sa fille Maya, qui vit toujours là-bas. Encore méfiante face aux hommes, elle est constamment sur ses gardes...jusqu’à ce qu’elle rencontre Sven, un géant blond aux allures de Viking. Cet homme la trouble profondément et elle succombe à son charme. Mais ce qu’elle ignore, c’est que ce bel Islandais pourrait faire basculer sa vie.

En suivant en alternance les récits d’Isabelle et de Sven, le lecteur est amené au cœur des émotions de chacun. Un livre qui marie admirablement le suspense, le drame et la romance.

5- Le journal d’Anne Frank

Auteur : Ari Folman

Illustrateur : David Polonsky

Éditeur : Calmann Lévy

Quelle belle idée de faire vivre le journal de cette adolescente juive d’origine allemande réfugiée à Amsterdam pendant la Seconde Guerre mondiale, en roman graphique. Fidèle aux textes d’Anne Frank, le livre raconte ses années dans l’annexe, alors qu’elle, sa famille et d’autres Juifs ont été contraints de se cacher pendant deux ans avant d’être dénoncés puis déportés dans les camps de la mort. Avec sensibilité, humour et même parfois un peu de sarcasme, Anne décrit son quotidien et celui de ses colocataires, nous confie ses peurs, philosophe sur la vie... tout ça avec une maturité surprenante.

Tout d’abord publié il y a deux ans, ce magnifique ouvrage vient de retrouver sa place en librairie, pour souligner le fait qu’Anne aurait fêté ses 90 ans cette année. Une excellente façon de rendre accessible cette œuvre hors du commun.

6- La fesse d’Ellis Valentine

Auteur : Serge Touchette

Éditeur : Guy Saint-Jean

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’arrivée des Expos à Montréal, l’ex-journaliste du Journal de Montréal, Serge Touchette, signe un recueil de 75 histoires sur ce club de baseball qui a captivé bien des amateurs de 1969 à 2004. Du premier match au Stade Jarry, jusqu’au dernier au Stade olympique, on revisite les belles années des Expos à travers des événements marquants tels l’échange de Rusty Staub, surnommé le «Grand Orange», le «Blue Monday», le règne de Gary Carter, et la grève de 1994, qui a duré 232 jours. On y savoure aussi des anecdotes amusantes, racontées avec une touche personnelle par l’auteur. Un excellent ouvrage pour les nostalgiques de l’époque où Montréal était une merveilleuse ville de baseball, ou pour ceux qui souhaitent découvrir un univers fascinant.