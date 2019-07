Pour nous en parler, on reçoit Marc-André Gosselin, propriétaire de Fromagerie Victoria, et Jean Morin, copropriétaire de la Fromagerie du Prestbytère de Warwick, et instigateur du projet, qui participeront à la confection de la plus grosse poutine au monde en vue d’établir un nouveau record mondial le 3 août prochain à Warwick!

À voir aussi : Le bar à poutine de Mathieu