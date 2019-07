Tournois de soccer et de baseball, camps de natation et de hockey... les enfants aiment jouer et faire du sport pour s'amuser. En plus, ça leur de développer une foule d'aptitudes, autant physiques que psychologiques.

À lire aussi: 4 conseils pour pratiquer la pêche en famille

Commen soutenir vos enfants pour qu'ils bougent et se développent positivement dans le sport? Comment les encourager à se dépasser... sans pression? C’est ce dont nous parle Jean-François Baril dans sa chronique.