4 raisons d'éviter les écrans chez les petits

Il n’est pas rare que votre enfant vous demande votre téléphone intelligent ou votre tablette? Ça vous permet parfois d’avoir un peu de temps pour vous lorsqu’il s’occupe à jouer ou bien écouter des films sur vos appareils technologiques. Attention, car ce type d’habitudes est à éviter pour la santé de votre enfant.

Voici 4 effets négatifs de la dépendance aux écrans chez les petits

1. Troubles de la vision

Dans un premier temps, le simple fait de rester les yeux fixés sur un écran est très néfaste. En ayant le regard constamment figé, votre enfant devient rapidement fatigué au bout de quelque temps puisque c’est excessivement demandant pour les yeux. Ensuite, la lumière bleue propulsée par vos appareils électroniques entraine des difficultés à focaliser. C’est une lumière qui se disperse et qui pénètre plus profondément.



2. Solitude et l’isolement

En étant constamment attiré par vos appareils électroniques, votre enfant s’isole du même coup. Son premier réflexe est de se réfugier vers vos appareils électroniques et ainsi de mettre de côté les activités avec d’autres amis ou en famille. Cela peut même en venir à provoquer de l’anxiété chez lui.



3. Gain ou perte de poids / malnutrition

En voulant constamment se divertir avec les écrans, votre enfant peut vite perdre la notion du temps et ainsi négliger sa nutrition. En étant inactif, il peut aussi devenir lâche et être moins enclin à s'activer physiquement. Par ailleurs, le fait de se nourrir finit par prendre moins d’importance et donc la routine d’une bonne alimentation saine aussi.



4. Troubles du sommeil / insomnie



En encourageant une exposition trop intense aux écrans, vous risquez d’aggraver le sommeil de votre enfant. Ça peut en effet avoir des répercussions sur son cycle de sommeil étant donné que la fatigue est plus présente, votre enfant éprouve nécessairement le besoin de dormir dans le jour. Il est donc plus enclin à avoir des problèmes de sommeil la nuit. D’autant plus s’il s’expose à un écran avant le coucher.