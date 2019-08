Sébastien René pour la pièce «Le bizarre incident du chien pendant la nuit»

Le théâtre Gilles-Vigneault présente actuellement la pièce «Le bizarre incident du chien pendant la nuit», une incursion dans l’univers d’un jeune homme autiste, un personnage complexe brillamment interprété par Sébastien René.

Adaptation du best-seller international The Curious Incident of the Dog in the Night-Time de Mark Haddon, cette pièce signée Simon Stephens, crée l’évènement partout où elle est présentée. À travers ses enquêtes et ses découvertes, le héros nous fait poser un regard nouveau sur la différence, sur notre monde et sur nous-mêmes.

La pièce «Le bizarre incident du chien pendant la nuit» est présentée au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme.