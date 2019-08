Warwick battera-t-elle le record du monde de la plus grosse poutine?

Trois fromageries québécoises (la Fromagerie du Presbytère, la Fromagerie de Warwick et la Fromagerie Victoria) et la Ville de Warwick uniront leurs forces afin de battre un nouveau record Guinness, celui de la plus grosse (et de la meilleure) poutine au monde!

À voir aussi: La plus grosse poutine à Warwick?

L’événement, qui a pour objectif d’amasser des fonds pour la «Fondation À notre santé» de l’hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska, aura lieu le samedi, 3 août, au parc Fondation Étoiles d’Or de Warwick.

Nous recevons Marc-André Gosselin, propriétaire de Fromagerie Victoria, Jean Morin, copropriétaire de la Fromagerie du Prestbytère et Sébatien Lemay, propriétaire de la fromagerie Warwick.