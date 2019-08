Mi-cuit de saumon légèrement mariné, escabèche de rabioles du jardin

Une recette signée Hugo Saint-Jacques!

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 3 minutes

Temps de marinade : 4 minutes

Portions : 4

Ingrédients :

- 454g de saumon frais (coupé en quatre pavés rectangles égaux)

- 500ml (2 tasses) d’eau

- 45ml (3 cuillères à table) de sel à marinade ou de sel kasher

- 45 ml (3 cuillères à table) de sucre fin

- 45 ml (3 cuillères à table) de gingembre haché grossièrement

- 45 ml (3 cuillères à table) de branches de coriandre fraîche

- 45 ml (3 cuillères à table) d’huile végétale

Escabèche :

- ¼ de tasse (4 cuillères à table) de poivrons (différentes couleurs) en brunoise

- ¼ de tasse (4 cuillères à table) d’oignons rouges en brunoise

- ¼ de tasse (4 cuillères à table) de câpre

- ¼ de tasse (4 cuillères à table) de ciboulette ciselée

- 45 ml (3 cuillères à table) de vinaigre de vin blanc

- 45 ml (3 cuillères à table) d’huile d’olive ou d’huile d’avocat

- Sel et poivre

- 8 minis rabioles avec fanes

Étapes :

1. Pour la marinade, mélanger l’eau, le sucre, le sel, le gingembre et les branches de coriandre. Une fois le sel et le sucre dissout, y plonger les morceaux de saumon pour 4 minutes. Les retirer aussitôt et les éponger. Réserver au frais.

2. Pendant ce temps, faire chauffer un poêlon à feu moyen avec l’huile d’olive. Ajouter les oignons et les poivrons pour faire suer 1 minute ou jusqu’à ce que les légumes soient translucides. Retirer dans un bol et ajouter le vinaigre, les câpres et la ciboulette. Assaisonner et réserver à température ambiante.

3. Couper les rabioles à l’aide d’une mandoline pour faire des tranches très fines à cru. Ensuite, les disposer côte à côte pour couvrir le fond de l’assiette. Ajouter un peu d’escabèche sur le tout pour les assaisonner.

4. Ensuite, pour le saumon, chauffer l’huile végétale dans un poêlon anti adhésif à feu moyen fort. Saisir les pavés de saumon d’un côté seulement pour 30 à 60 secondes pour y faire une cuisson à l’unilatéral.

5. Disposer au centre de l’assiette sur la garniture d’escabèche et de rabioles puis décorer avec quelques fanes de rabioles.