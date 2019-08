Suggestions lectures du 3 août 2019

Nathalie Roy nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

1- Dernière chance pour Alex Cross

Auteur : James Patterson

Éditeur : JC Lattès

Le célèbre policier spécialiste de la psychologie des tueurs en série fait face à l’enquête la plus pénible de sa vie : sa femme, sa fille, ses deux fils et sa grand-mère Nana Mama, ont tous été kidnappés par un dangereux individu, Thierry Mulch. Machiavélique et manipulateur de haut niveau, Mulch a choisi Alex Cross comme cobaye pour une expérience toute particulière : soit celle de fabriquer le criminel parfait. En colère et terriblement inquiet, Cross est prêt à tout pour retrouver ceux qu’il aime. Mais quand viendra l’heure de l’ultime confrontation, il pourrait avoir toute une surprise. Haletant, ce polar extrêmement bien ficelé nous amène dans la tête de personnages narcissiques aux pulsions morbides.

2- Le prodige

Auteur : Louis Caron

Éditeur : L’Archipel

Ce roman historique nous transporte au cœur du temps des bâtisseurs, en 1865, alors que Frédéric Saintonge et son fils qui porte le même nom s’installent à Arthabaska, dans les Bois-Francs. Architectes de renom, les deux hommes s’unissent pour forger le Québec, malgré la méfiance des élites de la place, qui estiment que les Saintonge voient trop grand. Faisant fi des mises en demeure et des poursuites judiciaires, les architectes ne se laissent pas intimider et gagnent le respect de nombreux notables qui rêvent d’une prestigieuse résidence conçue par les Saintonge. Même le futur premier ministre, Sir Wilfrid Laurier, fait appel à leurs services. Heureusement, à travers l’adversité, «les deux Frédéric», comme on les surnomme, peuvent compter sur leurs compagnes, des femmes débrouillardes et travaillantes. Inspiré par le cheminement de ses ancêtres, l’auteur dresse un portrait fort juste de ceux qui ont contribué à bâtir le Québec.

3- La cerise sur le gâteau

Auteure : Aurélie Valognes

Éditeur : Mazarine

Pour Bernard et Brigitte, ce couple solide depuis 37 ans, la retraite se vit de bien différente façon. Pour elle, c’est du bonheur à l’état pur, puisqu’elle profite de sa liberté et se rapproche de ses petits-enfants; mais pour le bourreau de travail qu’est Bernard, c’est le commencement de la fin. Bourru et frustré, il en fait voir de toutes les couleurs à sa famille. À travers ses enfants qui sont au bord de la crise de nerfs et ses voisins avec qui il se chamaille pour une bête question d’arbre, Bernard cherche sa place dans cette nouvelle vie et il n’arrive pas à la trouver. Pour ce faire, il se lance dans le défi zéro déchet, ce qui amène des situations pour le moins cocasses. Un roman qui aborde avec humour des questions actuelles, telles la communication au sein du couple, les conflits intergénérationnels et l’importance de se sentir utile à la société.

4- Mon chemin en quête de sens

Auteure : Gisele Bündchen

Éditeur : Marabout

Née au Brésil, Gisele Bündchen a mené une carrière internationale de mannequin jusqu’en 2015. À travers les voyages d’affaires qu’elle fait maintenant à titre d’ambassadrice des Nations unies pour l’environnement, l’éducation de ses deux enfants et sa relation avec son mari footballeur Tom Brady, Gisele Bündchen, mène une vie saine et disciplinée. Elle nous raconte comment elle est parvenue à cet équilibre, depuis son enfance avec ses cinq sœurs, dont sa jumelle, dans une petite ville du sud du Brésil, jusqu’à aujourd’hui, où elle s’estime plus heureuse et plus confiante. Elle nous décrit aussi ses premiers pas dans l’univers du mannequinat, où elle se sentait traitée comme un objet et qu’elle a dû se forger une carapace. Bref, une belle rencontre avec une femme sensible et authentique qui s’est construite malgré les embûches, à force de discipline et de persévérance.

5- Journal d’un copain formidable

Auteur : Jeff Kinney

Éditeur : Seuil Jeunesse

Robert se met en tête de rédiger son carnet de bord, un genre de journal intime...mais pas trop. Toutefois, quand il en informe son meilleur ami Greg, celui-ci est furieux et soutient qu’il lui a volé son idée. Robert décide donc de changer le personnage principal de son carnet et d’écrire la vie de Greg, telle qu’il la connaît. Greg est très heureux puisque Robert est respectueux et il ne dit jamais du mal des autres. Mais peut-on vraiment faire confiance à un jeune qui ne fait jamais de bêtises? Hum...rien n’est moins certain! Surtout que Robert n’a pas toujours la même version des événements que son ami Greg. Un livre jeunesse parfait pour les garçons de 9 à 12 ans, qui traite d’amitié d’une façon plutôt originale.

6- 1, 2, 3... Bougez!

Auteure : Cindy Roy

Illustratrice : Émilie Ruiz

Éditeur : Boomerang

Voici une histoire de Féeli Tout, le personnage chouchou des petits, pour nous inciter à bouger tout en ayant du plaisir! Tous les jours, Féeli Tout pratique une activité physique dans son marais, ce qui l’aide à cueillir de nouvelles idées. Voulant l’imiter, Oscargot essaie de trouver une façon différente de ne pas être oisif. Il tente sa chance au yoga, au golf et même au soccer... sans toujours obtenir des résultats concluants. Il faut savoir qu’il est de nature plutôt lente, cet escargot. Mais comme le dit si bien son amie fée, un jour il trouvera l’activité qui fera vraiment pétiller son cœur et à ce moment-là, il dénichera les meilleures idées. Un album haut en couleur qui ravira les trois à huit ans!