Alexane Jamieson du film Jeune Juliette

Dès sa plus tendre enfance, Alexane Jamieson prête son talent et sa présence lumineuse à des publicités, tournages et séances photos.

Maintenant à l'âge de 16 ans, elle décroche le rôle de Juliette, dans le film Jeune Juliette, qui prend l'affiche ce vendredi 9 août. Elle partage entre autres l'écran avec Léanne Désilets, Robin Aubert, Gabriel Beaudet, Stéphane Crète, Antoine Desrochers, Tatiana Zinga Botao et Karl Farah.

Jeune Juliette, c’est l’histoire toute simple d’une jeune fille qui sort de l’enfance pour débuter le long chemin vers la découverte et l’acceptation de sa personnalité, de son image et de ses convictions. Si beaucoup de films coming of age racontent le difficile passage vers l’âge adulte, Jeune Juliette s’attarde au non moins complexe passage de l’enfance vers l’adolescence.