Le glamping et les vêtements de plein air

Vous aimez la nature et le camping, mais aussi le confort? Le prêt-à-camper est pour vous!

À voir aussi: 5 bonnes adresses pour faire du glamping au Québec

Aussi appelé «glamping» (contraction des mots glamour et camping), cette tendance permet de voyager plus léger (plus besoin de trimballer tout l’équipement de camping!) et de braver les nuits plus fraîches en toute quiétude, grâce à son chauffage d’appoint, ses lits douillets et ses différentes commodités.

Où expérimenter le glamping au Québec?

1. Laö Cabines, à Racine, au nord du mont Orford

Une nouveauté cet été, six chalets sur pilotis et deux sur roues sont disponibles au nouveau domaine de Laö Cabines, à Racine, au nord du mont Orford. Une belle destination pour les couples et les petites familles.

2. Huttopia Sutton, Cantons-de-l’Est

Depuis 2015, le site a complètement repensé le prêt-à-camper en offrant, en plus des grandes tentes toutes équipées, un vaste espace communautaire comprenant une jolie piscine, un restaurant (avec four à pizza !) et une riche programmation quotidienne axée sur les activités pour la famille. Ici pas de wifi - vive la détox digitale !

3. Repère Boréal, Charlevoix

Le glamping prend tout son sens, et même plus, chez Repère Boréal, au cœur de Charlevoix et à flanc de montagne dans Les Éboulements. Lieu « instagrammable » par excellence, ses mini-chalets d’architecture contemporaine attirent les jeunes adultes en quête d’une expérience chic en pleine nature. On peut même faire livrer des paniers de provisions aux saveurs de la région !

4. Dômes Charlevoix, Charlevoix

Une autre expérience à vivre dans Charlevoix : dormir dans un dôme, une activité gagnant en popularité. Nouvellement érigés à flanc de montagne, à Petite-Rivière-Saint-François, les Dômes Charlevoix offrent une vue impressionnante sur le fleuve et les alentours. Accessibles à l’année.

5. Dans une sphère suspendue, au Parc Aventures Cap Jaseux

Au Parc Aventures Cap Jaseux, au Saguenay, il est possible de dormir dans une sphère futuriste suspendue dans les arbres, afin de vivre une nuitée unique et originale. Pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, les sphères sont équipées de tout le nécessaire pour concocter un bon repas et possède un ameublement modulable pour davantage de confort.

6. Centre de l’Hêtre, Capitale-nationale

Près de Québec, plus précisément dans la nature de Lac-Beauport, le Centre de l’Hêtre propose une expérience unique d’hébergement dans un dôme géodésique ou une yourte. C’est le lieu parfait pour méditer en nature et se ressourcer. Un service de massothérapie et des séances de yoga sont aussi offerts sur place.

7. Aux Cinq Sens, Cantons-de-l’Est

Dormir dans une tente suspendue ? Pourquoi pas ! Découvrez cette nouvelle forme de camping, en vous installant dans une tente-hamac, suspendue entre ciel et terre. Ce camping insolite est l’une des options proposées chez Hébergement Aux Cinq Sens, dans la région de Mégantic.

Pour ne nommer que ceux-là !

Camper avec style

Le camping, c’est synonyme de confort, de fonctionnalité et de minimalisme! Mais ce n’est pas parce qu’on est en camping, qu’on ne peut pas avoir du style. Le truc, c’est de miser sur des pièces qui allient confort et style.

Le techwear désigne une catégorie de vêtements incluant des tissus spéciaux avec des technologies avancées, des techniques de construction qui vont au-delà du traditionnel, ainsi que des coupes permettant une mobilité maximale. Du trenchcoat en matières respirantes et imperméables, aux chaussures waterproof, en passant par le t-shirt sans coutures. On parle aussi parfois d'urban techwear quand on évoque des vêtements dessinés pour la ville, mais remplis de technicit