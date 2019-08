Ces 5 dualités seraient présentes dans chaque couple

Vous avez entendu parler du nouveau docu-réalité «Si on s’aimait » présenté sur les ondes de TVA dès cet automne? Au cours de l’émission, on suit des participants et participantes âgés entre 30 et 60 ans qui souhaitent vivre une expérience relationnelle et comprendre leurs comportements en amour. Le docu-réalité sera aussi commenté par le couple-témoin, Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge.



Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel, guide les participants dans le processus. Une des forces de cette nouveauté télévisuelle réside d’ailleurs dans l’approche Sigouin. Mais qu’est-ce que cette approche signifie ?

En travaillant avec de nombreux couples, l'experte a pu analyser en profondeur les relations et ainsi mettre le doigt sur certains comportements récurrents. Après plusieurs années de recherches et de rencontres en tant que sexologue, elle a pu développer et bâtir sa propre approche qui se base sur les opposés/différences au sein du couple.



L'approche Sigouin repose sur les 5 principales dualités suivantes :

1. Dépendant-codépendant

Le dépendant est celui dans le couple qui sera plus centré sur lui-même. Il éprouve donc des difficultés à se soucier de l’autre. Tandis que le co-dépendant est celui qui mettra de l’avant les intérêts de l’autre plutôt que les siens. Il doit donc essayer de penser davantage à lui-même.

2. Fusionnel-solitaire

Le fusionnel c’est celui qui met la relation amoureuse au centre de sa vie, il conserve donc l’intimité la relation. Il doit apprendre à se réaliser autrement que par la relation. Le solitaire ne s’abandonne pas facilement, il a aussi besoin d’espace pour s’épanouir. Il doit apprendre à exprimer davantage ce qu’il ressent sans avoir peur.

3. Rationnel-émotif

Le rationnel c’est celui qui a besoin de se faire expliquer correctement les choses par des mots, faits, statistiques... Il doit davantage se familiariser avec les émotions. L’émotif, lui, se laisse constamment guider par ses émotions ; tout est dans le ressenti. Il doit apprendre à mieux exprimer ce qu’il ressent par des mots.

4. Actif-rêveur

L’actif doit avoir complété tout ce qui se trouve sur sa liste pour se sentir libre. Il doit apprendre à mettre de l’avant sa relation amoureuse plutôt que tout le reste. Le rêveur a du mal à se connecter à la réalité, il vit de passions et de rêves. Il doit apprendre à mieux exprimer ce à quoi il pense.

5. Vite-lent

Le vite fait les choses rapidement tout en étant organisé. Il doit apprendre à ralentir. Le lent accorde beaucoup d’importance à la réflexion et il manque d’organisation. Il doit être plus à son affaire en augmentant la cadence.



Bien sûr, dans le couple, chaque dualité s’exprime et prend forme dans un domaine particulier du rapport à l’autre. Il faut spécifier que ce sont des repères et que ces traits apparemment contradictoires, peuvent aussi bien s’opposer que se compléter ; toutes les dualités ne sont pas forcément problématiques.

Reconnaissez-vous votre couple parmi l’une de celles-ci ?

Si on s'aimait - Dès le 9 septembre, du lundi au mercredi, 19h30.