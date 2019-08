Louise Sigouin, l’experte en accompagnement relationnel derrière «Si on s’aimait»

À travers le nouveau docu-réalité « Si on s’aimait », le public aura la chance de faire connaissance avec l’experte en accompagnement relationnel, Louise Sigouin. Cette dernière a reçu dans son bureau, de nombreux couples afin de les aider à comprendre leurs relations, évoluer et apprendre à mieux comprendre leur cheminement relationnel. Apprenez-en plus sur la spécialiste en prenant le temps de comprendre son parcours, son approche et son implication dans la toute nouvelle émission «Si on s’aimait».



Depuis plus de vingt-cinq ans, la sexologue Louise Sigouin accompagne des personnes, des couples et des groupes vers un mieux-être affectif, amoureux et sexuel. Son dynamisme ne laisse personne indifférent; c'est donc une passionnée dans l’âme en ce qui a trait aux relations et aux comportements de l’être humain. Elle s’intéresse plus particulièrement aux problèmes de dépendance et de co-dépendance. Mensuellement, elle anime depuis dix ans des événements-conférences où elle invite les gens à prendre un temps d'arrêt et de réflexion.



L’approche de l’experte est de guider vers l’autonomie affective. Pour ce faire, chacun doit prendre conscience de ce qu’il est réellement, tout en respectant l’autre dans ce qu’il est aussi. Pour y arriver, l’ouverture, la communication et le respect sont primordiaux. L’approche Sigouin met donc de l'avant le fait que vous êtes le seul à avoir un pouvoir sur vous-mêmes, et donc, que votre partenaire ne doit pas du même coup essayer de vous changer.



Avec la nouveauté télévisuelle «Si on s’aimait», Louise Sigouin accompagne donc les participants dans ce processus de connexion avec soi-même pour ensuite donner un coup de pouce aux relations de couple de chacun. Pour ce faire, l’experte se base sur les cinq principales dualités qu’elle a pu identifier au cours de sa carrière et que l’on retrouve, selon elle, au sein de tous les couples, à différents niveaux: dépendant-codépendant, fusionnel-solitaire, rationnel-émotif, actif-rêveur et finalement vite-lent.



Si on s'aimait - Dès le 9 septembre, du lundi au mercredi, 19h30.