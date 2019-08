Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

Cette semaine pour les looks de Sabrina, on mise sur des tenues qui procurent un look élancé que l’on adore en saison estivale. Les rayures et le jaune sont à l’honneur. Des idées pour des looks que vous pouvez porter en tout temps: au bureau, le week-end, pour des sorties et bien d'autres!

1. Lundi

On opte pour un look vintage/éclatant. Dans ce style, on adore le haut jaune aux allures vintage qui se finalise par un petit noeud mignon. Par ailleurs, la culotte courte noire ajustée à la taille permet d'équilibrer la tenue en donnant une touche un peu plus sérieuse au style. On vient finaliser le tout avec de beaux souliers blancs, très à la mode!

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

On opte pour un look léger/vaporeux. Cette robe inspire la légèreté de par la coupe de celle-ci ; un modèle parfait pour travailler au bureau qui inspire le confort. On adore les détails tout en simplicité comme les rayures fines que l'on peut observer sur le morceau. Une tenue de ce type en saison estivale, c'est à la fois pratique et élégant!

3. Mercredi

On opte pour un look élégant/classique. On mise une fois de plus sur une belle robe! Cette fois-ci, on sélectionne un modèle très classique avec une petite touche colorée de par les motifs sur celle-ci. Notez aussi les beaux souliers plateformes d'un rose qui s'agence avec tout. Bref, de l'élégance jusqu'aux pieds!