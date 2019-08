3 vins pour profiter de l'été

Philippe Lapeyrie présente 3 bons vins pour profiter de l'été qui est loin d'être terminé!

1. Un blanc pour l'apéritif au bord de la piscine ou sur la terrasse!

Terra Alta 2017

Via Terra - Edetaria

Catalogne - Espagne

Code: 13802969

Prix: 17,75 $

Disponibilités: 75 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Bien qu'il ait la rondeur, la texture et la tenue de bouche nécessaire pour effectuer de brillantes harmonisations mets-vins, ce blanc catalan fera un «hit» en solo à l'apéro! Il est délicatement parfumé, caressant, huileux et complétement sec. Un 100% grenache blanc qui est d'une efficacité exemplaire. Le domaine qui le met en bouteille nous propose également une version vin rouge qui s'avère aussi une très belle réussite. Ce blanc sera à boire dans les 2-3 ans suivant son achat.

2. Un pinot noir hyper caméléon pour les plats à partager!

Pinot Noir 2017

Aconcagua Costa - Errazuriz

Vallée d'Aconcagua - Chili

Code: 12611036

Prix: 24,95 $

Disponibilités: 105 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Ce pinot chilien est pour le moins épatant, gouleyant ainsi que fort charmant. On apprécie sa fraicheur, sa souplesse, mais aussi ses tanins fins et soyeux. Ne faites pas l'erreur de le comparer à un Grand Cru de Bourgogne et laissez-vous plutôt prendre au jeu en le servant assez frais. Il est glissant, facile et d'une grande digestibilité. Vous pourriez le conserver encore 3-4 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre réserve.

3. Un rouge espagnol de bonne mouture qui jouera les héros avec vos grillades barbecue!

Rioja Crianza 2015

Selección de Autor - Tobia

La Rioja - Espagne

Code: 13369801

Prix: 24,30 $

Disponibilités: 95 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Les viandes grillées, relevées, épicées ou saignantes n'auront qu'à bien se tenir en présence de ce gaillard ibérique! Il s'agit d'un vin gouteux, imprégnant, et structuré qui possède une signature moderne ainsi que des saveurs bien affirmées. Sans toutefois tomber dans la lourdeur ni être trop encombrant au gustatif. Buvez la bouteille dès ce soir ou dans les 4-5 ans à venir.