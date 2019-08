Suggestions lectures du 10 août 2019

Chrystine Brouillet nous partage ses coups de cœur littéraires de la semaine!

1- Le chant de l’assassin

Auteur : R. J. Ellory

Éditeur : Sonatine

Condamné à perpétuité pour meurtre en 1972, Evan Riggs n’a pas connu sa fille Sarah. Il confie à son codétenu qui est libéré, Henry Quinn, de la retrouver pour lui remettre une lettre. Quinn accepte cette mission sans soupçonner le danger qu’elle représente. Mais dès qu’il arrive à Calvary, au Texas et rencontre Carson Riggs, frère d’Evan et shérif de la ville depuis trente ans, il comprend qu’on fera tout pour l’empêcher de réussir sa mission. Et qu’il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume que dirige Carson...

Deux récits qui se font écho, le passé qui éclaire le présent, révélant à chaque page l’ampleur de la corruption qui règne sur cette ville, qui dit l’Histoire des États-Unis tout aussi bien que l’intimité des secrets familiaux, la fougue de la jeunesse, la lâcheté si délétère. Un roman obsédant, brillant, riche, magnifique qui confirme qu’Ellory est un des meilleurs auteurs de roman noir contemporain.

2- La nostalgie du sang

Auteur : Dario Correnti

Éditeur : Albin Michel

Dans une petite ville d’Italie, on découvre des cadavres de femmes mutilées qui laissent croire qu’un cannibale se livre à des rituels maléfiques. Tandis que la police tente sans succès de l’arrêter, le journaliste d’enquête Marco Besana prend une stagiaire, la jeune Itaria Piatti, sous son aile pour découvrir qui est l’auteur de ces crimes atroces. Un être qui semble imiter Verzeni, le premier tueur en série italien. Mais pourquoi?

Besana, blasé, revenu de tout et l’angoissée Piatti, au passé trouble, forment un insolite duo qui séduit totalement le lecteur par son humanité, son originalité et son amour pour le métier de journaliste. Des réflexions pertinentes sur le monde des médias, sur la modernisation à tout prix ou les racines du mal nous laissent songeurs bien après avoir refermé, le cœur battant, la toute dernière page. Une réussite!

3- Ristretto

Auteur : Bertrand Puard

Éditeur : Fleuve noir

Clara était déontologue chez Premium, un groupe majeur dans la finance internationale jusqu’à ce qu’elle tente de se suicider. Malgré l’amour qu’elle éprouve pour son fils Théo. Retirée à la campagne, elle essaie d’oublier ce qui l’a poussée à commettre un geste d’une telle gravité : qu’avait-elle découvert sur l’univers des marchés et des plantations de café qui l’avait à ce point anéantie? Quand trois meurtres sont commis en trois lieux différents et qu’on trouve près des corps une cerise de café sur laquelle est gravée une esperluette, quand elle-même en reçoit une, Clara comprend qu’elle doit enquêter pour découvrir la vérité.

Cette histoire de vengeance dans l’univers très particulier du commerce du café est précisément intéressante par la connaissance manifeste de l’auteur pour le monde de la finance et les enjeux que représente cet arabica qu’on dégustera dorénavant avec plus d’attention.

4- Les héros de la canicule

Auteurs : André Marois et Cyril Doisneau

Éditeur : La courte échelle

C’est la canicule et Alexandre, Rafael et Zakaria comptent sur leur ami Etienne pour trouver un moyen de combattre cette chaleur qui étouffe la ville tout en s’amusant. Ils vont à la piscine... où tous les habitants du Plateau Mont-Royal semblent s’être donné rendez-vous et qui ferme à cause d’un orage tant attendu. Qui ne dure pas assez longtemps. Comment se rafraichir? En mangeant des glaces! Oui, mais avec quel argent? Heureusement, Étienne est vraiment un as de la débrouillardise et les jeunes lecteurs souhaiteront sûrement l’avoir pour ami! Une histoire amusante, pleine d’humour, de vivacité, de petits détails qui nous font sourire tout comme les illustrations si expressives. Impossible de lire ce roman sans adopter quelques trucs pour survivre aux vagues de chaleur...

5- Les oiseaux

Auteur : Chloé Alméras

Éditeur : Editions Thierry Magnier

Monelle est une grande exploratrice qui vit dans une maison étrange avec ses douze oiseaux, ramenés de ses lointains périples dont elle leur fait le récit. C’est tellement passionnant que Zoé, Olga, Gustave, Emile, Sybille, Pablo, Marius, Edmond, Eva, Marcel, Liz et Aélis décident de l’imiter. Ils découvrent ainsi l’immensité de la mer, les arbres de la forêt aux fruits délicieux et les bêtes inquiétantes qui peuvent s’y cacher. Ils s’envolent pour échapper au tigre et retrouver Monelle, revenue elle aussi d’une expédition bien particulière : la bibliothèque où on trouve tant de récits de voyage.

Beaucoup de poésie dans cette histoire charmante où les petits découvriront avec plaisir la personnalité de chacun de ces oiseaux vraiment très mignons!

6- Paris

Guide Voir/Libre Expression

Voici un guide qui démontre avec enthousiasme les raisons qui font de Paris la destination touristique la plus courue au monde : de l’élégante tour Eiffel aux cafés sympas, des maisons des grands couturiers aux petites boutiques, de Montmartre à Montparnasse, des parcs apaisants à la modernité de la Villette, la Ville lumière brille ici dans toute sa splendeur. On apprécie les propositions pour des séjours de courte ou longue durée, l’histoire de chacun des quartiers, les cartes où on cible pour nous ce qu’il faut voir, où s’attabler pour découvrir la gastronomie, où boire un verre, où dormir dans un cadre romantique. Un mode d’emploi regorgeant d’infos bien pratiques complète ce guide qui vous permettra de ne rien manquer de Paris que ce soit la gourmandise ou une soif de culture qui vous incite à y aller!

7- Chicago

Auteur : Claude Morneau

Éditeur : Ulysse

Qu’ont en commun Frank Llyod Wright, Hillary Clinton, Ernest Hemingway, David Mamet, Walt Disney, Bob Fosse et Hugh Hefner? Être nés à Chicago surnommée la Ville des Vents qui soufflent depuis le Michigan, le seul des grands lacs à être totalement américain et qui permet aux touristes de jouir de ses plages avant d’aller visiter le splendide Art Institute, assister à un match des Cubs ou des White Sox, emprunter un bateau pour sillonner la Chicago River, arpenter les jardins du Millenium Park ou admirer les plus beaux gratte-ciel de cette ville unique. Que vous vous y arrêtiez une journée, un week-end ou une semaine, ce guide qui vous indique aussi bien les attraits culturels que les bars où vous pourrez entendre du blues, les restos avec terrasses ou l’adresse d’un fabricant de maïs soufflé qui œuvre à Chicago depuis soixante ans. Une escapade clés en main!