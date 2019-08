5 coups de cœur du mois d'août pour enjoliver vos plates-bandes

Cette semaine, Mélanie nous présente 5 de ses coups de cœur du mois d’août, car les jardins sont magnifiques et plusieurs vivaces commencent à peine leur floraison!

1- Les hydrangées

Il y a 3 grandes familles d’hydrangée. La première famille est celle des arborescens dans laquelle font parties les fameuses hydrangées «Anabelle» avec leur floraison blanche. Dans la même famille, il existe les «Invincibelle Ruby» qui produisent des fleurs roses très jolies. Pour ces types d’hydrangées, il faut couper à 10 cm du sol les tiges à l’automne.

La 2e famille est celle des hydrangées paniculata qui forme des fleurs en forme de cône. Ce sont souvent ces hydrangées que l’on retrouve sur tige. Plusieurs variétés sont disponibles dont la «Quick fire» qui est particulièrement intéressante, car les fleurs commencent dans les tons de blanc et se colorent en rose tout au long de l’automne. Pour ces hydrangées, on taille uniquement les tiges qui sont courbées à l’automne et on fait une deuxième taille au printemps quand les bourgeons sortent. À ce moment, on enlève simplement le bois mort.

La 3e famille est celle des hydrangées macrophylla. Ce sont des fleurs magnifiques souvent spectaculaires, MAIS leur entretien est plus difficile. Je réponds donc à la question «Pourquoi mon hydrangées ne fleurit pas?» C’est probablement une question de taille, car cette variété d’hydrangée ne doit JAMAIS être taillée. Les bourgeons se forment sur le bois de l’année précédente, donc si vous la taillez comme les autres chaque année, vous n’aurez jamais de fleurs! Sachez aussi que les boutons floraux de cette 3e famille d’hydrangées ont tendance à geler l’hiver... Ce n’est donc pas le meilleur choix si vous cherchez une plante sans entretien.

2- Crocosmia Lucifer

Une vivace de toute beauté avec ses fleurs rouge vif montées sur des tiges arquées. La plante est rustique en zone 4. La floraison commence à peine et va durer tout le mois d’août. Les fleurs attirent les colibris. Mon conseil est de laisser le feuillage en place l’automne et de l’enlever seulement au printemps. Cette vivace doit être située en plein soleil.

3- Aralia Sun King

Le genre de plante à qui il faut laisser de la place parce qu’elle va bien pousser! Chez moi, elle est à maturité et elle fait 2 mètres de large par 2 mètres de haut, elle est superbe ! Facile d’entretien, pas d’insectes, même les mausus de scarabées japonais ni touche pas!

Parlons des scarabées japonais, ces insectes qui sont de la même famille que les coccinelles, mais en version désagréable. Les adultes peuvent dévorer des plants entiers si on n’y prête pas attention. Le plus facile pour les ramasser est de le faire manuellement en les laissant tomber dans un sceau rempli d’eau savonneuse. Mais le problème ne s’arrête pas là, car si les adultes sont destructeurs, leurs larves, les vers blancs sont encore pires.

Une solution naturelle et abordable s’offre à vous: les nématodes. Qu’est-ce que les nématodes? Ce sont des vers microscopiques qui parasitent les vers blancs. Ils pénètrent à l’intérieur des larves et causent leur mort en se reproduisent à l’intérieur de celles-ci.

Le meilleur moment pour appliquer des nématodes est au début août, car un traitement réalisé sur de jeunes larves est beaucoup plus efficace. Un traitement à cette période permet à la population de nématodes de se multiplier dans le sol en complétant plusieurs cycles d’infection de larves de vers blancs. Il est recommandé de réappliquer les nématodes en septembre et au printemps lorsque les populations de vers blancs sont très importantes. On peut conserver les nématodes au réfrigérateur jusqu’à leur utilisation. Puisque ce sont des organismes vivants, une date d’expiration est inscrite sur l’emballage. Ils sont aussi accrédités pour l’agriculture biologique.

Marche à suivre pour l’utilisation des nématodes :

1. La température du sol doit se situer entre 10°C et 28°C.

2. Arrosez la pelouse avant l’application et immédiatement après (sauf si c’est appliqué sous la pluie!)

3. Pulvérisez les nématodes sur la pelouse en fin de journée.

4. Conservez la pelouse humide pendant 7 jours suivant l’application. L’humidité du sol permettra aux nématodes de se déplacer et de parasiter les vers blancs. Le maintien d’une hauteur de coupe plus élevée permettra de réduire vos besoins en eau pour maintenir votre sol humide.

4- Cimicifuga Brunette

Pour un emplacement à l’ombre, je vous propose une délicate vivace qui commencera sa floraison sous peu dans les tons de crème-rosé avec un feuillage pourpre très décoratif. La plante pousse lentement, je vous propose de vous acheter tout de suite un gros plant pour ne pas attendre des années avant de voir des fleurs. Une fois bien installée, c’est une plante sans entretien.

Souvent on me demande s’il est encore temps de planter. À cette question je réponds : pas de problème, vous pouvez planter des végétaux n’importe quand durant l’été. C’est le déplacement des végétaux qu’on fait au printemps ou à l’automne pour ne pas déranger leur croissance.

5- Gentiana «True blue»

Une plante de sol bien drainé! Dans les rocailles ou entre des pierres dans un aménagement moderne par exemple. La «True blue» propose des fleurs d’un bleu profond vraiment beau. Elle a une longue floraison et elle est facile d’entretien. À sa maturité, elle peut atteindre 2 pieds de haut.

Finalement, une géante, la rudbeckie «Herbstonne». La floraison commence en août et se prolonge jusqu’en septembre. La plante est très grande, mais elle n’est pas envahissante. Plus de 6 pieds de haut et les fleurs sont au sommet. Magnifique à utiliser en fond de plate-bande. Facile d’entretien. Soleil, mi-ombre.