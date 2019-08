6 phrases à répéter à votre partenaire de vie

Avec le rythme effréné de la vie, on oublie parfois l’essentiel; la reconnaissance amoureuse. Prendre le temps de dire des petits mots attentionnés à votre partenaire peut réellement faire une différence sans nécessairement que vous le sachiez. Voici donc 6 phrases à dire à la personne que vous aimez!





1. «Je serai là, peu importe ce qui arrivera.»

Ça peut sembler ridicule, mais c’est une façon de sécuriser et de rassurer votre partenaire. De plus, c’est une réelle preuve d’amour puisque le fait de le dire confirme que votre amour pour lui/elle est plus fort que tout.





2. «Je t’aime tel que tu es.»

Ainsi, vous lancez le message que vous acceptez autant ses qualités que ses défauts. Vous appréciez la personne comme elle est et vous n’essayez pas de la changer. C’est aussi une façon de renforcer la confiance de l’autre en un geste simple.









3. «Tu embellis ma vie de façon quotidienne.»

C’est une manière de dire à l’autre personne qu’elle est physiquement magnifique et qu’elle est agréable à côtoyer. De cette façon, vous exprimez de la reconnaissance envers votre partenaire puisque vous lancez le message que vous l’aimez pour sa manière d’être et rien d’autre.









4. «Tu me rends meilleur.»

En disant cette phrase à votre compagnon, il est certain qu’il sera touché. Vous lui dites que grâce à lui, vous avez évolué positivement et qu'il est une bonne influence. On rêve tous de ce partenaire qui nous fait avancer et découvrir les bonheurs de la vie.







5. «Tu me permets d’être moi-même.»

En disant cette phrase à votre partenaire, il sera comblé de joie puisque cela signifie que votre compagnon est bien à vos côtés. Il est tellement bien qu’il n’a aucunement peur du jugement de l’autre; il sent un respect mutuel.







6. «Je t’ai, tu m’as, une chance qu’ on s’a.»

Et pourquoi pas une petite touche d’humour empreinte de romantisme à la Jean-Pierre Ferland? Ça fait toujours plaisir en plus d’avoir un petit moment ricaneur ensemble. C’est une manière de dire à l’autre qu’il faut prendre le temps de s’arrêter pour apprécier et constater les beaux moments que vous vivez ensemble.