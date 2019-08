Santé: 8 indispensables à apporter en voyage

Lorsque l’on part en voyage, la crainte qui nous guette constamment, c’est celle d’avoir oublié quelque chose. Voici donc une liste de 8 indispensables pour vous aider à bien vous préparer et prévoir l’essentiel pour votre santé. Ça peut éviter bien des situations chaotiques et vous en serez très heureux, car être mal en point en voyage est tout sauf amusant!

À lire aussi: Les pourboires en vacances: combien donner?



1. Une preuve de votre couverture d’assurance

Il est impératif d’avoir ce document dans vos bagages au cas où vous devriez vous rendre à l’hôpital afin de ne pas devoir débourser une énorme somme d’argent. En voyage, une blessure sans couverture d’assurance peut être très coûteuse, vous risquez de vous en vouloir longtemps! Certains hôpitaux exigent un paiement immédiat en argent comptant, ça peut représenter des dettes à rembourser pendant des années.









2. Des médicaments pour soulager le mal des transports

En voyage, les trajets peuvent être très longs. Imaginez ne pas vous sentir bien pendant au moins 6h de temps! C’est une souffrance à laquelle vous pouvez remédier en vous procurant des médicaments contre le mal des transports. Vous pouvez en trouver facilement en pharmacie comme le dimenhydrinate, qui est fréquemment utilisé.









3. De la crème solaire et de l'après-soleil

La grande erreur à éviter est d’en acheter sur place. C’est essentiel d’avoir de la crème dès votre arrivée, car la peau est fragile et un coup de soleil peut vite se former sur votre peau. En début de voyage, ce n’est pas souhaitable d’avoir un coup de soleil ; c’est inconfortable et vous risquez même de devoir annuler certaines activités.

Du même coup, l’après-soleil est aussi un essentiel pour constamment hydrater votre peau. En étant exposée au soleil, votre peau en a grandement besoin.





4. Une pince à épiler

Dans le cas où vous auriez un corps étranger dans votre peau, la pince à épiler devient votre meilleure amie. Par exemple, il est fréquent de marcher pieds nus sur le bord de la plage et involontairement se rentrer quelque chose dans le pied. Vous pouvez aussi bien sûr l'utiliser par souci d'esthétisme, un outil donc doublement utile en voyage.









5. Des pansements

Pour vous aider à soigner vos petits bobos et ceux de vos enfants, les pansements sont nécessaires et protègent contre d’autres infections le temps que votre blessure se guérisse. C'est aussi une façon simple de sécuriser vos enfants, les pansements sont réconfortants. Vous n’aurez pas le goût de vous acheter des pansements en voyage, ça c’est certain!







6. Un thermomètre

Cet appareil qui sert à mesurer et à afficher la valeur de la température est plus qu’utile en voyage. Avec cet outil, vous êtes en mesure de savoir si vous devez consulter et ainsi prendre les précautions nécessaires pour vous soigner. Encore une fois, vous pouvez facilement en trouver en pharmacie!









7. Crème d’hydrocortisone à 1 %

Pour soigner les irritations cutanées causées par les piqûres d’insectes ou l’herbe à puce, cette crème vous sauvera la vie! Comme la plupart des médicaments, vous devriez garder ce produit à la température ambiante. Conservez-le dans un endroit sécuritaire où il ne sera pas exposé à la chaleur, à l'humidité ou à la lumière du soleil.









8. Un moustiquaire

Le moustiquaire sert à vous protéger lorsque vous dormez la nuit étant donné que vous vous exposez à certains moustiques qui pourraient être dangereux. En effet, ils peuvent être porteurs de maladies médicales comme le Zika. C’est une façon aussi de conserver un sommeil paisible sans bruit produit par d’éventuels moustiques.









Et finalement, n’oubliez pas votre passeport, bon voyage!