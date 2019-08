TOP 7: coiffures et coupes tendance de 2019

L’été veut nécessairement dire chaleur et donc, du même coup, adaptation et nouveauté. Il n’y a pas que vos vêtements et vos décorations que vous pouvez changer, une nouvelle tête a aussi sa place. Faites-vous plaisir en vous inspirant du top 7 des coiffures et coupes les plus tendance cet été!

1. Les cheveux courts

La petite coupe courte est très en vogue, elle met de l’avant le style androgyne et permet ainsi de jouer avec la question d’identité. Un genre qui dégage aussi cette femme forte à l’image de notre temps. Une femme qui assume sa beauté sans se préoccuper des standards parfois trop empreints de stéréotypes. Maripier Morin a d’ailleurs adopté le style cet été!





2. Les cheveux colorés

Il n’y a pas que dans les vêtements que vous pouvez vous permettre de la couleur. Dans les cheveux aussi c’est possible et c’est très à la mode. Optez pour des couleurs qui rejoignent la personne que vous êtes! Le rose est particulièrement apprécié, plus précisément le rose que l’on surnomme «rose gold». Annie-Soleil Proteau a d'ailleurs osé la couleur et le résultat est magnifique!





3. Les cheveux lissés

Un look qui va de pair avec l’humidité que l’on peut ressentir cet été. On place les cheveux dans le but de dégager le visage. Le style «je sors de la douche» est assez simple à reproduire en plus de limiter votre temps de préparation à la maison. Qui dit mieux? D’ailleurs, plusieurs vedettes ont essayé et ça donne un effet «glamour» incomparable. Voici le résultat sur Anouk Meunier!





4. La séparation sur le côté

Avec cette mode, vous gagnez considérablement en termes de volume, en plus de vous donner une allure de cheveux dans le vent et naturels. Ça donne un effet femme fatale, il est certain de vous ferez tourner des têtes avec ce style. On peut d'ailleurs constater l'effet volumineux sur la chevelure de Marie-Josée Gauvin.







5. Les cheveux vagués

Une tendance qui donne un look à la fois naturel et sauvage. Un peu comme si vous reveniez de la plage et de votre cours de surf. Encore une fois, un style qui va de pair avec l’humidité en saison estivale. Sortez votre allure de lionne à la Karine Vanasse dès maintenant!

6. Les bandeaux comme accessoire

Ce qui est particulièrement plaisant avec cette tendance, c’est que vous avez beaucoup de choix en magasins que ce soit pour la couleur, les modèles et la grosseur des bandeaux. Le bandeau permet d'ajouter une touche colorée très mignonne en saison estivale qui peut même bâtir un look à lui seul de par son effet vintage. Il a d’ailleurs été adopté par Sarah-Jeanne Labrosse!

7. Les barrettes comme accessoire

Et oui, les barrettes reviennent à la mode; les années 90 n'étaient pas si loin en fin de compte. Ce qui est vraiment tendance, c'est de procéder à une séparation au centre de votre chevelure et ainsi placer des barrettes sur le côté. Encore une fois, un petit look vintage qui risque de faire des jalouses. Ayez de l'audace et tentez-les, on peut en retrouver dans de nombreux magasins facilement comme Ardène, Aldo et bien d'autres.