Vous partez en vacances prochainement? Grâce à la méthode de Marie Kondo, l'organisation de votre valise sera beaucoup plus simple et efficace. Qui peut bien être cette femme et qu'est-ce que sa méthode a de si magique? Marie Kondo est une personnalité reconnue, experte dans le rangement et le développement personnel. La méthode qu'elle propose est donc le fruit de plusieurs années de recherche et elle fera désormais de votre valise, votre outil de déplacement préféré!

À lire aussi: La méthode Marie Kondo

Voici 7 astuces pour une valise impeccable selon la méthode Marie Kondo:



1. L’art de plier les vêtements

En observant la méthode de Marie Kondo, vous comprendrez vite qu’il est important de plier les vêtements avec soin pour minimiser l’espace de ceux-ci. Par exemple, dans le cas d’un t-shirt, il faut d’abord repérer le centre de votre vêtement pour procéder au premier pli. Par la suite, replier les manches du chandail et ainsi continuer de la sorte. Il faut donc être attentif aux détails pour plier vos morceaux conformément à la spécialiste.

2. Choisir des morceaux qui ne se froisseront pas

Optez pour des vêtements qui n’auront pas tendance à se froisser facilement. Prenez le temps à la maison de bien tester le tissu de vos vêtements afin de constater si le morceau peut vite retrouver sa forme sans problème. Si vous choisissez un vêtement facilement froissable, vous risquez de ne pas le mettre durant votre voyage et il prendra de la place dans votre valise.



3. Ranger vos tenues à la verticale sans superposition

Un autre aspect essentiel à retenir de cette méthode est que vous devez placer vos vêtements à la verticale dans votre valise et non à l’horizontale contrairement à ce que plusieurs pensent. De cette façon, vous évitez de froisser vos morceaux. C’est aussi très utile visuellement, car vous avez une vue plus globale de vos tenues ce qui évite de sortir tout le contenu de votre bagage. Ça permet donc de sauver beaucoup de temps.

4. Ne pas déplier les morceaux à l’exception de quelques vêtements

Lorsque vous arrivez enfin à destination, ne dépliez pas vos vêtements, gardez-les tels que vous les avez pliés. Il n'y a pas d'insécurités à avoir puisqu'ils se sont déjà pliés de façon à ne pas être froissés. Toutefois, en ce qui concerne les morceaux plus fragiles comme les robes ou les chemisiers, vous pouvez les suspendre sur des cintres.



5. Placer vos sous-vêtements dans des poches de rangement

De cette façon, vous assurez la propreté de vos sous-vêtements en les gardant dans vos petites poches. Parfois, certains hôtels manquent de propreté en ce qui concerne les tiroirs de rangement. Il suffit de trouver votre poche pour avoir accès à tous vos sous-vêtements, encore une fois, ça vous permet de vous faciliter les choses.





6. Choisir des pochettes transparentes

Essayez de vous procurer des pochettes transparentes afin de voir plus vite ce qu’elles contiennent et ainsi mieux vous repérer. C’est une astuce classique que l’on a tendance à oublier et qui sauve énormément de temps lorsque vient le temps de vous préparer. Ce n'est pas un secret pour personne, les trousses de maquillage contiennent une quantité phénoménale de produits, aidez-vous un peu!





7. Opter pour les produits en petits formats

La plupart du temps, en voyage, nous n’avons pas besoin d’une grande quantité de liquide pour bien fonctionner. Ainsi, il est préférable d’acheter des petits formats pour ne pas trop prendre d’espace dans votre bagage. Vous pouvez aussi facilement vous procurer des petits contenants vides pour transférer vos produits dans les magasins à grande surface.

Qui aurait dit que faire sa valise deviendrait une activité plaisante? C'est maintenant le cas grâce aux méthodes de Marie Kondo qui viennent simplifier le tout. Bon voyage!