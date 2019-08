De bons vins pour la saison des récoltes avec Philippe Lapeyrie

Avec le temps des récoltes qui se s’offre à nous, Philippe Lapeyrie vient nous présenter des vins qui peuvent facilement s’agencer avec nos légumes de saison!

1. Un blanc pour une crème maïs ou pour votre prochaine épluchette de blé d'inde!

Jurançon Sec 2017

Les Chants de Vignes - Domaine Cauhapé

Sud-Ouest – France

Code: 11481006

Prix: 19.45 $

Disponibilités: 150 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

En plus d'effectuer d'agréables harmonisations mets-vins avec les plats à base de maïs, ce blanc européen aura toute sa place à la «collation» avec une grosse assiette de crudités. Il est sphérique, enveloppant et caressant à souhait au gustatif. Le plus patients oseront conserver la bouteille encore 3 voir 4 ans dans leur réserve.

2. Le rosé idéal pour une soupe froide de tomate style Gaspacho!

Navarra 2018

Otazu Rosé - Señorio de Otazu

Navarre – Espagne

Code: 13287274

Prix: 18.90 $

Disponibilités: 110 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Un potage de légumes mais aussi et surtout une soupe aux tomates conviendra parfaitement à cet élégant et élancé rosé ibérique. Un 100 % tempranillo qui allie rondeur, texture, acidité et fraicheur. Le sucré, le salé et l'acidité naturelle de la tomate lui ira comme un «grand». Une bouteille à boire dans les 18 à 24 prochains mois

3. Un rouge qui s'harmonisera très bien avec une ratatouille de légumes de saison mais également une papillote de légumes racines!

Chinon 2016

Expression - Alain Lorieux

Loire – France

Code: 873257

Prix: 19.80 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Ce plaisant, peu tannique et imprégnant vin de la vallée de la Loire est exclusivement fait de cabernet franc. Ses subtiles flaveurs végétales ne sont pas sans rappeler le poivron rôti, les légumes en cuisson, la feuille de plan de tomate... En bouche les tanins sont lisses, fins et à cent lieux d'être agressifs. De nombreuses recettes mettant en vedette les légumes de votre jardin lui conviendront très bien. Vous pourriez l'oublier encore 5-6 ans dans votre cellier ou votre cave à vin.