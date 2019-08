Juliette Gosselin, comédienne dans le film Fabuleuses

Le film Fabuleuses, mettant en vedette Juliette Gosselin raconte l’été d’un trio d’amies à travers du prisme de leur relation avec les réseaux sociaux et l’image qu’elles projettent.

Scénarisé par Geneviève Pettersen et Mélanie Charbonneau et réalisé par Mélanie Charbonneau, le film Fabuleuses met en scène Laurie (Noémie O’Farrell), la fille d’à côté qui tente de devenir fabuleuse. Il y a Clara (Juliette Gosselin), la star des médias sociaux qui carbure aux «likes». Et il y a Élizabeth (Mounia Zahzam), qui s’insurge contre tout ça. Les trois amies vivront l’été de tous les possibles, expérimentant de façon un peu chaotique les paradoxes auxquels doit faire face toute jeune femme moderne. Bref, ça porte sur le thème de l’amitié à l’ère du 2.0! L’œuvre est d’ailleurs écrite, réalisée, jouée et produite par des femmes.

Juliette Gosselin a commencé à jouer à 11 ans et, à maintenant 28, est également réalisatrice. Elle vient d'ailleurs d’obtenir le soutien financier de la SODEC pour l’écriture de son premier long métrage, Désastre, qui remettra en question les idées préconçues liées à la maternité et à l’avortement. «On est encore loin d’un film en salle», a-t-elle précisé. Elle compte consacrer au moins un an d’écriture, peut-être plus, au film qu’elle coscénarisera et coréalisera avec Sophia Belahmer. Elle est également présentement en tournage pour la 3e saison de L'Académie.

Le film Fabuleuses, avec Juliette Gosselin, prendra l'affiche le 23 août prochain.