Pierre-Alexandre Rousseau, base jumper au Jackalope de Montréal

Pierre-Alexandre Rousseau participera au festival Jackalope de Montréal, le plus grand festival de sports d’action au Canada.

L’ancien athlète olympique Pierre-Alexandre Rousseau est un adepte de base jump. Il a gagné l’épreuve de base jump de Jackalope l’an passé et y prendra part cette année encore. Ce sport consiste à sauter depuis des objets fixes équipé d'un parachute et non depuis des aéronefs. On estime que cette pratique est plus de 10 fois plus risqué que le parachutisme.

Le festival Jackalope se tiendra du 16 au 18 août, à l’Esplanade du Parc olympique de Montréal.