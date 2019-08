Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

Cette semaine pour les looks de Sabrina, on mise sur les robes. Les petites robes estivales permettent un confort incomparable en plus d’assurer un look élégant. C’est décidément une tenue que l’on adopte! Profitez-en pour sortir les vôtres, puisque les journées de chaleurs risquent de partir avec le mois d'août!



Voici les trois looks de Sabrina:



1. Lundi

On opte pour un look électrisant/classique. Avec cette tenue, la robe d’un beau vert passe-partout attire l’oeil au premier regard. Les motifs sur celle-ci ajoutent de la féminité au style. Le côté flamboyant du look est apporté par la ceinture d’un blanc cassé ainsi que les sandales plateformes scintillantes. Bref, on remarque beaucoup de petits détails qui permettent d’attirer l’attention assez vite!

Stylisme: Suzanne Laberge







2. Mardi

On opte pour un look magique à la Dorothée. Ça vous rappelle Dorothée dans le film Le magicien d’Oz? Une robe d’un beau bleu qui apporte un côté doux à la tenue. Remarquez les petites rayures fines ainsi que les boutons qui permettent un rappel du blanc et donc un bel équilibre. Les sandales rouges permettent d’ajouter une petite touche colorée que l’on adore!

Stylisme: Suzanne Laberge



3. Mercredi

On opte pour un look professionnel/stylé. On aime particulièrement le chandail aux motifs floraux. La culotte courte noire cintrée à la taille ajoute tout le côté sérieux que l’on recherche dans une tenue de travail propre. Les beaux souliers permettent de dévoiler le pied de façon gracieuse tout en apportant un équilibre en misant sur le noir. Finalement, remarquez que la coiffure de Sabrina dégage son cou et ainsi assure un effet élancé au look.

Stylisme: Suzanne Laberge